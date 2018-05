"Desde mi instituto veo el Peñón y el campo de la Balona"

Es de la Macarena y fue alcalde de Triana. Siete años en el gobierno municipal, Alberto Moriña (Sevilla, 1978) dejó la oposición para aprobar las oposiciones. Es profesor en La Línea. Pequeño de siete hermanos. Su padre fue conductor de Tussam. Dos hijos.

-¿Qué ha cambiado en su vida?

Lolo Silva era el más joven, pero como su partido no participa en eso, yo era el que llevaba el pendón"En política hay que estar hecho de una pasta especial. Yo tengo otro carácter, no me gustan los mítines"

-Desde la reja de mi instituto veo el Peñón de Gibraltar y el campo de la Balona.

-Entró a la segunda...

-Las encuestas en 2003 nos daban quince, que era mi número en la lista, pero sacamos catorce. En 2004, Nieves Hernández entró por Susana Díaz, que se fue al Congreso, y yo por Evangelina.

-¿Ya era un año menos joven?

-Tomé posesión un lunes de resaca, el 3 de mayo de 2004. Tenía 25 años. Tres días después cumplí 26. Ese mes llevé el pendón el día de San Fernando y en el Corpus. Lolo Silva era más joven, pero como su partido no participa en esas cosas... Fui muchos años pendonero, como le gustaba decir a don Mauricio Domínguez-Adame.

-¿Dejó todo lo municipal?

-En 2015, Juan Espadas me incorpora a la Agrupación de Interés Económico, el nombre que le puso Alfredo. Pero yo tenía otro proyecto vital desde que aprobé las oposiciones en 2014.

-¿No ejerció la enseñanza?

-Acabé la carrera en 2002, fui en las listas en 2003 y entro en 2004.

-¿Le marcó algún profesor?

-Paco Núñez Roldán, el que tuvo el contencioso con La Peste. Me dirigió la tesina sobre Economía y Sociedad en los siglos XVII y XVIII en un lugar de frontera, Paymogo. El pueblo de mis padres.

-Y de José María Vaz de Soto...

-Estuvo en la presentación de mi obra y, como concejal casé a una sobrina suya.

-Entró joven y salió joven...

-El domingo pasado cumplí 40. Es lo que tiene entrar joven, que uno se puede ir joven.

-¿Acabó o le acabaron?

-Yo creo que acabé yo. Si hubiera querido seguir, habría seguido. Estoy en otra etapa. Yo respeto a los compañeros que llevan mucho tiempo en política, aunque sólo se vea lo malo de la política.

-¿Es edificante dejar un trabajo que algunos piensan que es vitalicio por uno donde es interino?

-No me lo planteo como ser modelo o referente de nada. En política hay que estar hecho de una pasta especial. Yo soy de otro carácter, no me gustan los mítines, pero hay que estar preparado para todo. Y yo en política hice casi de todo, hasta de portavoz cuando Gómez de Celis se fue a la Junta.

-Como profesor, cambió los barrios por Andalucía...

-Pues sí. Mi primer destino fue Sorbas, en el desierto almeriense de Tabernas. Después, sustituciones en Santa Fe (Granada), Córdoba, Conil y hasta el 31 de agosto en La Línea de la Concepción.

-¿De que fue su última clase?

-El viernes, en tercero de ESO, sobre las áreas turísticas. Y en segundo de bachiller, sobre el siglo XVII. En un par de semanas espero llegar al Barroco andaluz.

-¿Ve lo que se ve en las noticias?

-La Línea es una ciudad que necesita ayuda, por supuesto, pero hay gente muy buena. Está claro que geográficamente es de donde se parte y se distribuye y eso se nota.

-¿Alumnado multicultural?

-Eso se da más en Algeciras. Muchos llanitos viven en La Línea, porque en Gibraltar ya no se cabe.

-En la Balona hay un Stoichkov...

-Yo soy el socio 1533 del Betis. Creo que me hice el año que se fue Gordillo al Madrid.

-¿Cuántos pregones de Velá?

-Cinco o seis. Creo que soy el único concejal que repitió mandato en Triana. Cosa que no hicieron Paco Arcas, Curro Rodríguez, Susana ni, por desgracia, Alberto.

-¿Pendonero y cofrade?

-Salí de nazareno en Montesión, donde me casé. La boda la tenía preparada antes de entrar en el Ayuntamiento. Me casé en septiembre de 2004.

-El mismo año pasa por el altar y por el Ayuntamiento...

-Y la temporada 2004-2005 tuve el privilegio de recibir como concejal en la Casa Grande al Betis campeón. Eso no lo pueden decir muchos béticos. Sevillistas sí. El gol de Dani al Osasuna lo vi en el Vicente Calderón.

-¿Susanista o pedrista?

-La gente huye de los personalismos. Soy ante todo socialdemócrata. Iba a decir y cristiano, pero vamos a dejarlo ahí. Hay que llevar el partido a la socialdemocracia, es la que triunfa siempre pero hoy se enmascara con muchas cosas, con el voto de castigo. Es la única respuesta de la izquierda para romper la brecha social y conseguir un reparto más equitativo de la riqueza. Estamos muy pendientes de la apuesta territorial y nos olvidamos de la social.

-¿Espadas tiene dos cabezas que se llaman Muñoz y Cabrera?

-Tiene diez cabezas que se están batiendo el cobre haciendo una labor admirable contra la soledad y la adversidad sociológica.