Un millar de manifestantes se moja para exigir unas "pensiones dignas"

Un millar de personas ha acudido este viernes bajo la lluvia a la manifestación convocada por CCOO-A, UGT-A y la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) en la capital hispalense por unas "pensiones dignas", la revalorización de las pensiones conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC) y la defensa del sistema público de pensiones.

A la manifestación han acudido mayoritariamente pensionistas, aunque también ha contado con la presencia, entre otros representantes sindicales o políticos, de las secretarias generales de UGT de Andalucía, Carmen Castilla, y de CCOO Andalucía, Nuria López, y la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez.

Por su parte, la secretaria general de UGT-A ha recordado que, "desde hace dos años", los sindicatos están "en la calle" denunciando la reforma laboral "regresiva, sobre todo porque ha tenido un impacto en el sistema público de pensiones, ya que han bajado las cotizaciones".

Castilla ha defendido, asimismo, que están "diciendo alto y claro" que quieren la derogación de la reforma de las pensiones de 2013, porque considera que ha sido una reforma "unilateral", que "ha hecho que un índice de un 0,25% sea insuficiente" para que los pensionistas "de ahora y del futuro" puedan mantener el "nivel adquisitivo".

También ha insistido en que el sistema público es "sostenible", y ha apuntado que los sindicatos "no solo hacen un diagnóstico y una reivindicación", sino que asegura que "aportan soluciones para erradicar el déficit del sistema público de la Seguridad Social", con medidas específicas que "podrían ahorrar en una primera tanda hasta 15.000 millones de euros".

"Seguiremos en la calle, seguiremos diciendo que esas propuestas que han recogido los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son insuficientes para mantener ese nivel adquisitivo", ha señalado Castilla, al tiempo que defendido que las pensiones "se revaloricen como en otros países de la Unión Europa (UE) según el IPC, porque es posible".

Finalmente, ha resaltado que, "de cada diez pensionistas, cuatro mantienen a su familia porque no hay empleo de calidad", y ha asegurado que este viernes los pensionistas están "en la calle y van a seguir así, hasta que no haya esa derogación de la reforma del año 2013", que ha calificado como "injusta, unilateral y fuera del Pacto de Toledo".

Por su parte, la secretaria general de CCOO ha defendido un sistema público de pensiones que "es viable y tiene futuro", y ha manifestado que le corresponde a la clase trabajadora defenderlo porque "no solamente son los pensionistas de hoy, sino los del futuro".

"No gusta la propuesta en los PGE"

Igualmente, Nuria López ha rechazado la propuesta sobre pensiones recogida por el Gobierno del Partido Popular en los PGE, y ha criticado que trata a los pensionistas "de hoy y del futuro como ingenuos".

"No estamos pidiendo solo que revaloricen las pensiones, sino que esa reforma del año 2013, que quiebra el sistema de futuro se derogue de una vez", ha apuntado, a la vez que ha animado a que "se empiece a hablar sobre viabilidad del sistema con reformas sobre la vía de ingreso y del empleo de calidad" con el fin de "evitar los abusos empresariales a través de la contratación a tiempo parcial fraudulenta y de reforzar el sistema desde la vía de ingresos".

Finalmente, la secretaria general de CCOO-A ha señalado que los sindicatos van a compartir "siempre" la lucha por el sistema público de pensiones con "todo aquel que quiera forma parte de esta defensa", porque ha argumentado que se trata de "una lucha compartida para decirle al Gobierno que así no".

"El sistema público de pensiones es viable, tiene futuro y queremos también una estabilidad laboral para que los trabajadores de hoy sean pensionistas del futuro", ha concluido López.

En cuanto a la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha celebrado que este viernes "los socialistas están en la calle" y que "ni la lluvia, ni el viento, van a hacerles cejar en el empeño de estar al lado de los pensionistas andaluces apoyando sus reivindicaciones porque nos parecen de justicia".

"Los pensionistas no quieren migajas"

Pérez ha defendido que "los pensionistas no quieren migajas del Gobierno", porque "merecen derechos" y, por ello, ha asegurado que los socialistas van a reclamar en las instituciones y al Gobierno de la nación "defensa de ese derecho a unas pensiones dignas".

Por otra parte, ha criticado que "lo que ha hecho el PP con los pensionistas no tiene nombre", porque asegura que "muchos de los mayores han sostenido a las familias en un momento de especial dificultad económica". Sin embargo, ha apuntado que "la reacción del Gobierno fue aprobar una ley que implica una subida anual del 0,25%, lo que hace que los pensionistas estén perdiendo poder adquisitivo".

"Es una injusticia para los pensionistas de hoy y también para los del futuro", ha señalado, al tiempo que ha asegurado que los socialistas están "en la calle de la mano de los pensionistas" para que "se garantice el derecho a una pensión digna, porque llevan toda la vida trabajando" y, "por supuesto para que se garantice que no van a perder poder adquisitivo, sino que va a subir cada año de acuerdo a la subida del IPC".

La socialista ha reiterado que los pensionistas "no quieren migajas, ni un acuerdo puntual", ha insistido en que los PGE "no van a beneficiar al 70% de los pensionistas andaluces", y ha remarcado que "no es verdad que estos PGE signifiquen una mejora o un beneficio para la inmensa mayoría de los pensionistas".

Finalmente, la secretaria general del PSOE en Sevilla ha asegurado que el partido está "impulsando mociones e iniciativas parlamentarias, en todas las instituciones, como ayuntamientos y diputaciones", para "apoyarlos en esta reivindicación".

Otras provincias

En cuanto a movilizaciones este fin de semana en el resto de provincias andaluzas reclamando "pensiones dignas", cabe recordar que en Almería se celebrará una manifestación el domingo entre la Puerta de Purchena y la Plaza Circular; en Córdoba, otra manifestación entre la Plaza de las Tendillas y la Tesorería General de la Seguridad Social; y en Málaga se celebrará una manifestación que parte y acaba de la Plaza de la Constitución, pasando por Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Molina Larios, calle Santo Tomás y calle Larios, volviendo a la Plaza de la Constitución.

En el caso de Cádiz, se celebrará una concentración ante la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, y en Granada la concentración también será ante la Subdelegación del Gobierno, y en Jaén habrá una concentración en la Plaza de la Concordia. Asimismo, en Huelva habrá una cadena humana en el Muelle del río Tinto, mientras que en Motril (Granada) habrá una concentración en la Plaza de la Aurora.