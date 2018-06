Cuatro de cada diez municipios tardan más de 30 días en pagar sus facturas

Entre los mejor pagadores se sitúan 22 ayuntamientos que ni siquiera agotan el plazo de 30 días que tienen para comprobar que los trabajos facturados están hechos y los datos son correctos, sino que los abonan antes. No obstante, esta rapidez al pagar no quiere decir que no tengan otros problemas financieros o cuentas pendientes. Son, por este orden, Lantejuela, Los Molares, Villamanrique, Castilleja de la Cuesta, El Cuervo, Burguillos, Albaida del Aljarafe, Salteras, Alcolea del Río, Espartinas, Castilleja del Campo, Herrera, Peñaflor, Aznalcázar, Constantina, El Pedroso, El Castillo de las Guardas, Benacazón La Puebla de los Infantes, Paradas, El Madroño y Badolatosa.

Un reciente informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), destacaba el buen comportamiento de los ayuntamientos en lo que respecta a la reducción de deuda bancaria y avanzaba que cerrarían 2018 con un endeudamiento del 2,2% del PIB, por debajo del 2,7% que se fijó como objetivo. La tendencia no es nueva y se da en muchos ayuntamientos de Sevilla, que están engrosando sus depósitos bancarios o haciendo inversiones "financieramente sostenibles" con superávit. Sin embargo, este hecho no ha logrado que todos cumplan con otro de los parámetros económicos que se vigilan de cerca: el plazo legal que establece la Ley de Morosidad para pagar en 30 días las facturas con empresas y proveedores, una vez que éstas han sido verificadas, para lo que previamente tienen otros 30 días.

Sin datos de una quincena de municipios

Como suele ocurrir en las diferentes publicaciones del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en esta relación del perido medio del pago a proveedores faltan los datos de más de una quincena de municipios de la provincia de Sevilla que o bien no los han suministrado a tiempo o no lo han hecho de forma correcta y no están colgados en la web. Algunos son habituales en este sentido. Entre los que no aparecen están los ayuntamientos de Alanís, Algámitas, Almadén de la Plata, Castilleja de Guzmán, Gerena, Gilena, Las Navas de la Concepción, Pedrera, Pruna, La Roda de Andalucía, El Roquillo, San Nicolás del Puerto, El SAucejo, Villanueva de San Juan y Villanueva de Río y Minas.