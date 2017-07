La oficina de objetos perdidos está cerrada al público hasta agosto

La oficina municipal de objetos perdidos permanece cerrada al público desde el pasado 17 de julio y así seguirá al menos hasta el próximo 1 de agosto, cuando volverá a abrir sus puertas. El motivo de este cierre temporal es la falta de personal de este negociado del Ayuntamiento, que ha obligado a no poder mantener la oficina abierta al público. Fuentes municipales admitieron ayer a este periódico las carencias de personal que padecen algunos de los departamentos del Consistorio. Las mismas fuentes achacaron el problema a la ley de Presupuestos Generales del Estado, que prohíbe incrementar la masa saliarial, de manera que al Ayuntamiento le resulta muy difícil poder realizar contrataciones cuando hay personas de baja.

No es la primera vez que cierra esta oficina. Ya lo hizo el año pasado. En esta ocasión, aunque está cerrada al público, hay una persona que continúa trabajando en el interior, ordenando los objetos que permanecen almacenados en estas dependencias y recogiendo los que llegan de otras sedes municipales o del aeropuerto de San Pablo, entre otros lugares. La oficina está ubicada en el número 3 de la calle Manuel Vázquez Sagastizabal, muy cerca de los juzgados del Prado y frente al lateral de la estación de autobuses. Un cartel anuncia que la sede permanecerá cerrada desde el 17 hasta el 31 de julio, si bien no explica el motivo de esta clausura. En la página web del Ayuntamiento, sin embargo, se informa de que la oficina no abrirá al público hasta el 16 de agosto. En la fachada de la sede también hay otros carteles en los que se informa del horario que tienen las instalaciones (de lunes a viernes de 9:30 a 13:30) y se expone un código QR para que cualquier persona pueda tener acceso a la información de objetos perdidos a través de su teléfono móvil. Otro cartel avisa de que el inmueble no debe confundirse con el edificio Metrocentro, al otro lado de la estación en el que tiene su sede la delegación de Hacienda.

La oficina de objetos perdidos mantiene su actividad en la página web del Ayuntamiento de Sevilla (sevilla.org), que incluye un buscador que puede resultar muy útil para encontrar alguno de los objetos depositados en este departamento. En el buscador se puede introducir el nombre del objeto que se busca, que se selecciona desde un menú desplegable, y la fecha en la que se perdió. La web muestra una relación de objetos que coinciden con los criterios de búsqueda. De cada uno de ellos se incluye una fotografía y la fecha del registro de entrada en la oficina de objetos perdidos, así como una referencia.

Por ejemplo, si se introduce el campo "teléfonos" y la fecha 1 de enero de 2017, aparecerán 167 teléfonos móviles que se perdieron en lo que va de año. Hay también 353 llaveros, 203 gafas, 27 bolsos, 16 relojes, 14 zapatos, 12 monederos, nueve juguetes, ocho carritos, seis cascos de motoristas, cinco cámaras de fotos, tres carteras y tres abanicos, entre otros muchos objetos. Si el usuario encuentra lo que busca, podrá acudir con su DNI, pasaporte o carné de conducir a la oficina y reclamar el objeto que cree suyo. Eso sí, tendrá que esperar al menos hasta el 1 de agosto.