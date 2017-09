"No quiero diputados encerrados en un despacho, los quiero en la calle"

Aunque la identifican con Susana Díaz -la lealtad entre ambas es inquebrantable desde Juventudes Socialistas-, hay diferencias entre Verónica Pérez (San Juan, 1978) y la presidenta andaluza. De ésta se conocía en el PSOE sevillano su bisturí y Pérez es más de guante de seda. Cuando gestionó, aún más joven que ahora, como concejal en su pueblo y en un fugaz paso por la Diputación antes de ser diputada autonómica, logró llamativos consensos, como aprobar un Plan Provincial de Servicios Sociales por unanimidad. Dice que fue cuestión de hablar mucho. También se está prodigando ahora para ser reelegida secretaria del PSOE de Sevilla, cargo en el que sucedió a Díaz en 2013. Conoce a Eva Patricia Bueno, la otra aspirante, que es secretaria de la agrupación de Miraflores y dice que el proceso no cambiará "la relación de cariño" que tienen. Tiene estudios de Económicas y Derecho.

-Al presentar su candidatura dijo que las discrepancias no son un problema, que enriquecen. ¿Por qué entonces se exige un 20% de avales en las primarias?. Limita el que haya otras candidaturas alternativas.

-No había opción. La única reglamentada es la que establece el 39 Congreso Federal en la disposición adicional primera, que se remite a los estatutos del 38 Congreso. La de los nuevos estatutos no tiene regulación, debe hacerla el comité federal. El proceso no es más democrático porque haya más candidatos sino por las garantías jurídicas y porque todos tengan las mismas condiciones, oportunidades y deban cumplir los mismos requisitos. Este proceso de primarias es democrático, transparente, participativo y el que están usando todas las federaciones, no es una cuestión de Andalucía.

-¿Se arrepiente de la frase que dijo ante la sede federal proclamándose máxima autoridad del PSOE? Francisco Toscano la citó al presentar la candidatura afín a Pedro Sánchez y se ha usado como argumento en su contra.

-Tengo siempre actitud positiva. Sé que la frase me perseguirá toda la vida. Sinceramente, me provoca una sonrisa al oírla. Fue un día duro, un momento muy complicado para el PSOE. Todos lo pasamos mal y hubo muchos excesos verbales. La frase fue absolutamente desafortunada. Pero si alguien la utiliza como argumento para no apoyar esta candidatura es porque no tiene más. Creo que me avala la gestión en el PSOE de Sevilla, que ha sido buena para la cohesión interna, porque nadie duda que está más unido, y en resultados: cinco victorias electorales desde 2013.

-¿Cómo va a condicionar lo que ha pasado en el partido (el envite con Pedro Sánchez, el que Susana Díaz no saliera elegida...) en la renovación en el PSOE de Sevilla?

-Espero que en nada. El proceso federal acabó, Pedro Sánchez es secretario general de todos los socialistas del país. También acabó el regional y Susana Díaz es secretaria de los socialistas andaluces. Tienen el respeto y lealtad de los socialistas sevillanos. Ahora toca decidir quién va a dirigir el PSOE a nivel provincial. Es un error mezclar el proceso con otros que no tienen más debate. Hay que discutir sobre el modelo del PSOE de Sevilla que queremos para que siga sirviendo para defender los intereses de los ciudadanos. Las primarias son un proceso histórico, espero que todos lo vivan con la ilusión y alegría con las que yo lo hago.

-Hay quien le reprocha su seguidismo de Susana Díaz. Las ven como un tándem. ¿Cuál ha sido su impronta en el PSOE de Sevilla?

-No me gusta llamarlo así, pero creo que por mi forma de ser he aportado capacidad de trabajo. Los compañeros saben que han tenido a una secretaria que se ha dejado la piel. He recorrido toda la provincia, las 115 agrupaciones y conozco a gran parte de la militancia por su nombre. Es el compromiso que quiero adquirir de nuevo: una secretaria que es más compañera y curranta que otra cosa.

-Ha dicho que un reto del nuevo ciclo es tender puentes con colectivos que votaban al PSOE y que se sienten atraídos por otras opciones ahora. ¿Por qué ha ocurrido?

-Ha habido una fragmentación por la crisis y el desencanto con la política. Me presento a las primarias porque quiero hablar del futuro del PSOE de Sevilla. Ganamos elecciones, pero hay que ganarlas mejor, profundizando en la unidad interna y tejiendo alianzas con la sociedad. Y queremos ganar con el mismo objetivo que Pablo Iglesias al fundar el PSOE hace 138 años: para mejorar la vida a la gente, de los trabajadores y colectivos con más dificultades. Por ejemplo, hoy leía que los universitarios están recibiendo la notificación de la bonificación del 99% en el coste de las matrículas, una decisión del gobierno del PSOE de Susana Díaz.

-¿Cómo tenderá esas alianzas?

-Hay que aumentar el diálogo y la participación e impregnar todos los ámbitos de la política con la proximidad que tiene la política local, que los vecinos tocan porque pueden trasladar sus problemas directamente a sus concejales. No quiero diputados encerrados en un despacho, los quiero en la calle, hablando con la gente y detectando las necesidades de sus territorios. Para mejorar alianzas con esos colectivos que miran a otras formaciones, hay que estar atentos a los jóvenes y por ello habrá representación de Juventudes Socialistas en todos los órganos y candidaturas, para que sepamos qué está pasando y reaccionemos; hay que seguir liderando políticas de igualdad entre hombres y mujeres, impulsaremos el Consejo de la Mujer del PSOE de Sevilla, que planteó la modificación de las leyes para que los maltratadores no tuvieran la custodia de sus hijos antes del debate público; crearemos un aula feminista que abra nuevos debates y unos premios con el nombre de Carme Chacón. Hay que estar al lado de los trabajadores, por ejemplo, reivindicando un nuevo convenio para el campo y rechazando la precariedad, como la que sufren las camareras de piso. También se creará una Secretaría de Diversidad y políticas Lgtbi y debemos tender alianzas con ciudadanos que ven en la ecología su motivación para participar en la sociedad. Hay que ser valientes para que los sevillanos sigan identificando al PSOE como el partido que mejor les defiende. También es bueno mirar hacia atrás, porque las raíces nos hacen más fuertes y vamos a impulsar escuelas de formación para poner en valor la historia y lo que el PSOE ha significado para este país.

-¿Es una respuesta a los que piden un nuevo modelo de partido?

-No. Conocer lo que hemos significado es una motivación más para ser mejores. Me planteo este proceso de forma constructiva, con propuestas desde el conocimiento de la realidad del PSOE de Sevilla, y estoy abierta a otras. El debate de un nuevo modelo del partido no está en el seno del PSOE de Sevilla. El congreso federal ya pasó y mezclar cosas es hurtar el debate que interesa a los socialistas sevillanos.

-Si es reelegida, con o sin primarias, ¿tendrá en su dirección a miembros de la otra candidatura o afines a la dirección federal?

-Quiero que mi equipo sean los más de 10.000 militantes sevillanos. Ésta es la candidatura de la unidad y tenemos los brazos abiertos para todos, sin excepción. No he pensando quién estará en la dirección, pero le garantizo que haremos el mejor equipo, sin mirar a quién avaló o apoyó a cada cual.

-Llama la atención la falta de representación en la dirección provincial de un frente crítico como es el PSOE de Dos Hermanas (durante algunos años el mayor municipio en el que han gobernado) .

-Insisto. Soy respetuosa con los tiempos. Los militantes deben pronunciarse. Pero si me eligen, haremos el mejor equipo para que el PSOE de Sevilla esté fuerte y podamos encarar el futuro en las mejores condiciones.