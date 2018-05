La reventa en el Alcázar se evitará con taquillas en el Patio de Banderas

El Ayuntamiento de Sevilla ha decidido trasladar las taquillas del Alcázar al Patio de Banderas para evitar la reventa de entradas, una práctica irregular que está investigando la Policía Local y que consiste en ofrecer entradas al doble de su precio a los turistas que hacen cola para adquirirlas en la Puerta del León.

Así lo han decidido las delegaciones de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y de Seguridad, para lo cual se está elaborando un proyecto que está casi terminado y será necesario hacer una pequeña obra para habilitar las nuevas taquillas en las próximas semanas. La Comisión de Patrimonio tendrá que autorizarla, según aclararon fuentes municipales. Así lo confirmó ayer el gobierno de Juan Espadas.

El objetivo es mejorar la gestión y evitar una sola cola para todo, aclara el delegado Antonio Muñoz

Antonio Muñoz, delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, aclaró que el traslado de las taquillas al Patio de Banderas responde a un doble objetivo: "Disminuir las colas y evitar y hacer más difícil la reventa de entradas".

La idea del Ayuntamiento es que la compra de entradas que no son por internet se haga siempre en el Patio de Banderas, pero este punto no será de acceso al monumento, sino únicamente para aquellos usuarios (el 20% de los visitantes) que no han adquirido sus entradas en la web. Con ese tique en mano, el turista ya se puede dirigir a la Puerta del León para entrar al monumento. En la Puerta del Léon, junto al Archivo de Indias, se organizarán dos colas: una para los grupos y otra para las personas individuales.

El concejal socialista precisó que estas taquillas están situadas actualmente en la Puerta del León, lo que hace que en este punto confluyan los que han adquirido las entradas por internet y quienes esperan para comprar en taquilla. "Se trata, en definitiva, de evitar una sola cola para todo, y de mejorar la gestión de entrada al monumento, más allá de la labor que viene desarrollando y continuará haciéndolo la Policía para evitar la reventa".

El año pasado fueron más de 1,8 millones de visitantes los que accedieron al Alcázar, lo que convierte este monumento sevillano en uno de los más visitados de España. "Esto nos obliga a replantear la forma habitual de comprar entradas y de acceder al recinto", recalcó el delegado.

Los agentes de la Policía Local han detectado la existencia de prácticas irregulares por parte de, al menos, dos empresas que organizan recorridos gratuitos, los llamados free tours, por la ciudad y luego ofrecen visitas guiadas al Alcázar. Por otro lado, una segunda línea de investigación se centra en la actividad de determinados guías que, en connivencia con el personal del recinto palaciego, ofrecen un trato de favor a determinados grupos de visitantes, que acceden sin esperar cola.

El Alcázar tiene un aforo de 750 personas. De ahí las colas habituales que se forman en la puerta y la decisión municipal de establecer la venta anticipada de la gran mayoría de entradas por internet.