Conciertos del 17 al 20 de mayo

Auditorio Rocío Jurado. El reggaeton de Nicky Jam llega a Sevilla

El 18 de mayo a las 20:00 está en concierto de Nicky Jam. El músico está de promoción en Europa con la gira The Series-Euro Tour 2018. Nick Rivera Caminero, nombre real del cantante, es el autor de éxitos como Voy a Beber, Travesuras o El perdón, creada en colaboración con Enrique Iglesias y con la que recibieron premios en los Grammy Latinos o los Latin American Music Awards.

Entradas entre 30 y 75 euros en ticketmaster.es.

Hotel Ayre. Un coro góspel solidario

El 20 de mayo a las 18:30 se celebra un concierto de Malagasy Gospel en el Hotel Ayre (Avenida Kansas City, 7). Se trata de una formación de canto góspel compuesta por niñas y adolescentes que provienen de los barrios más desfavorecidos de Tulear (Madagascar), pertenecientes al Centro de Arte y Música de la ONG Agua de Coco. Esta iniciativa pretende educar y sensibilizar sobre la explotación laboral infantil y los derechos de la infancia a través de la música. Entradas a 6 y 12 euros en entradium.com.

Sala Custom. Sofía Ellar presenta 'Nota en Do'

El 18 de mayo a las 20:00 este espacio acoge el concierto de Sofía Ellar. La cantante y compositora presenta en la actuación las canciones de su nuevo álbum de estudio, llamado Nota en Do, el segundo de su carrera, publicado este año. Entradas entre 14 y 30 euros, disponibles en ticketea.com.

Por otro lado, este espacio acoge el 19 de mayo a las 21:30 el recital de Saurom y Lándevir. En la actuación, la banda gaditana Saurom presenta su último trabajo, La magia de la Luna. Como artista invitado toca el grupo Lándevir, con su nuevo álbum, Desde el silencio. Entradas entre 15 y 18 euros en saurom.es.

C/ Metalurgia, 25.

Malandar. Último homenaje a Los Beatles

El 19 de mayo a las 23:30 el grupo tributo a Los Beatles Los Escarabajos ofrece el último de los conciertos de su gira Jukebox Tour 2018. Cada uno estará dedicado a una época del conocido grupo de Liverpool, así, este último recital está dedicado a la disolución de la banda, desde The Beatles hasta Let it be.

Entradas a 7 euros en wegow.com. C/ Torneo, 43.

Sala X. Dos conciertos y un festival

El 17 de mayo a las 21:30 actúan Rolando Bruno y su Orquesta Midi. El precio de las entradas es de 7 y 10 euros, disponibles en ultimaentrada.com. Por otro lado, el 18 de mayo a las 21:00 actúa Guadaña. Entradas a 9 y 14 euros en ticketea.com. Por último, el 19 a las 20:00 se celebra el Festival Inferno Sur. 8 euros en entradium.com. C/ José Díaz, 7.

Museo de Artes y Costumbres Populares. Recitales de guitarra gratuitos

Dentro del ciclo de conciertos de guitarra que se celebran en el Museo de Artes y Costumbres Populares el 18 de mayo a las 19:00 se ofrecen los recitales de Ysé Dastugue, Antoine Guerrero, Paola Hermosín, Antoine Guerrero y Giuseppe Mennuti (dúo de guitarra). Entrada libre hasta completar el aforo. Plaza de América, 3.