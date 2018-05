Propuestas teatrales del 17 al 20 de mayo

Teatro Lope de Vega. Lo más íntimo de Albert Boadella

Del 17 al 20 de mayo hay programadas funciones del montaje teatral El sermón del bufón en el Teatro Lope de Vega. Se trata de una obra escrita, interpretada y dirigida por el dramaturgo barcelonés Albert Boadella, conocido por ser el fundador y director de la compañía Els Joglars, con dirección escénica de Martina Cabanas.

Es el relato directo y real de un artista expresando sus pensamientos y experiencias y representando situaciones auténticas de su propia vida. Sin perder nunca el sentido del humor, Albert Boadella desdobla su personalidad entre el niño y el viejo artista, entre el indómito y el cívico, entre el histriónico y el reflexivo. Interpretándose a sí mismo, realiza un repaso mordaz al oficio de comediante y dedica una mirada irónica a su agitada vida con Els Joglars de fondo.

Entradas de 4 a 21 euros en entradas.janto.es. Funciones a las 20:30. domingo a las 19:30.

Teatro Quintero. Una revisión de 'Los cuernos de don Friolera'

Doble sesión en el Teatro Quintero. Por un lado, el 18 de mayo a las 21:30 se representa Ocho apellidos andaluces, de Quique de la Fuente, Txapela Cádiz, Abraham Martín y Jesús Piña. Se trata de una serie de monólogos basados en la ironía y la improvisación (desde 15 euros). Por otro lado, el 19 de mayo a las 21:00 se representa Los cuernos de don Friolera, de Valle Inclán (desde 19 euros). Es una producción de Morfeo Teatro, Montse Lozano y Gloria Muñoz, con dramaturgia y dirección de Francisco Negro.

Entradas enatrapalo.com

Cicus. Continúa el ciclo '¡Ahora danza!

Dentro del ciclo ¡Ahora danza! el 17 de mayo a las 21:00 se representa Anatomía del sentimiento, de Lucía Marote y Poliana Lima. 6 euros. C/ Madre de Dios, 1.

La Función. Un adiós a la idolatría pagana

Del 18 al 20 de mayo hay representaciones de Los últimos paganos en la La Fundición. Se trata de una obra con dramaturgia de Luis Díaz de Viana y Agustín Iglesias que está dirigida por Magda García-Arenal. Está interpretada por los actores Asunción Sanz y Agustín Iglesias. Produce el espectáculo la compañía extremeña Guirigai Teatro.

Entradas a 14 euros en fundiciondesevilla.es. Funciones a las 20:30.

La Fundición. Ciclo de teatro portugués

El 17 de mayo a las 20:30 este espacio acoge una función de A casa no fim de tudo (La Casa al final de todo), de Acta-A Companhia de Teatro do Algarve (Faro). Se trata de un espectáculo enmarcado en el IV Ciclo de Teatro Portugués. Entradas a 11 euros en fundiciondesevilla.es. C/ Habana.

Año Murillo. Recreaciones sobre la vida del pintor

Los fines de semana de mayo están programadas representaciones de Tras las huellas de Murillo en distintos espacios. Los emplazamientos son la Plaza de la Contratación, la Casa de la Moneda, la Plaza del Cabildo y el Hospital de la Caridad. Funciones de 11:00 a 14:30.

Casa La Teatro. Teatro en el Mercado de Triana

El 18 de mayo a las 22:00 se representa Temporada amarilla, con Alberto Rivero. Entradas 10 euros. El sábado a las 22:00 le toca el turno a Desiré, con Elena Mora Sanroma. Entradas 5 euros. Localidades en entradium.com. Mercado de Triana, Plaza del Altozano.

Cartuja Center. Últimas funciones de la Familia Addams

Hasta el 20 de mayo se puede ver en este espacio el espectáculo La Familia Addams, dirigida por Esteve Ferrer e interpretada por Carmen Conesa, en el papel de Morticia, y Xavi Mira, en el papel de Gómez. Funciones los jueves a las 20:30, viernes a las 21:30, sábados a las 18:30 y 21:30 y domingos a las 16:30 y 20:00.

Entradas entre 27 y 55 euros, disponibles en ticketea.com. C/ Leonardo da Vinci, 7-9.

Teatro Távora. La Barraca interpreta 'Españistán'

La compañía La Barraca representa el 18 y el 19 de mayo a las 20:30 Españistán. LEntradas a 12 euros en entradium.com. C/ Lino, 1.

Fundación Cajasol. Los jueves flamencos

Dentro de Los jueves flamencos el 17 de mayo a las 21:00 Manuela Carpio desarrolla el espectáculo Al compás con su gente. Entradas entre 12 y 18 euros en ticketmaster.es. Plaza de San Francisco.