La segunda convocatoria será en julio en 10 regiones

Seis comunidades autónomas adelantaron el pasado año la convocatoria extraordinaria de septiembre con el objetivo de que los estudiantes pudieran comenzar antes los trámites de ingreso en la universidad. Este año ya son 10 las que adelantan la segunda convocatoria de Selectividad y sólo seis las que la mantienen inamovible, entre ellas Andalucía.

Los alumnos de Asturias, Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, la Rioja, Comunidad de Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana que suspendan 2º Bachillerato o la primera convocatoria de Selectividad no tendrán todo el verano para prepararse las materias pendientes. Los exámenes finales en los institutos se han adelantado a los últimos días de mayo y las recuperaciones que antes eran en septiembre ahora son en junio, para que los estudiantes puedan presentarse a la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad y Pruebas de Admisión ( Pevau) a finales de junio o los primeros días de julio, según la región.

El objetivo de esta iniciativa es que los estudiantes de la segunda convocatoria ingresen antes en las titulaciones deseadas y no se incorporen a las clases con el curso iniciado.

En Andalucía, donde existe un distrito único, aún no se ha planteado esta cuestión. "No nos hemos sentado a hablarlo. Quizás, dentro de unos años nos unamos a esta tendencia, pero sí lo hacemos será después de muchas negociaciones, debates, de forma consensuada y se comunicará con antelación", indica Antonio Herrera, vicerrector de Estudiantes de la UPO. "La Olavide no tiene una decisión clara al respecto, pero, personalmente, creo que sería incongruente oponerse cuando la UPO ha sido la primera universidad en adelantar su calendario de exámenes y ya celebra las recuperaciones de septiembre en julio".

Pastora Revuelta, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Sevilla, tampoco tiene una opinión clara al respecto: "He preguntado mucho sobre este tema a colegas de otras comunidades, y algunos están a favor y otros en contra. Por un lado, el adelanto de la convocatoria permite que los estudiantes no pierdan el ritmo de estudio, pero, por otro, también están más cansados y tienen menos tiempo para prepararse las materias suspendidas".

Para que Andalucía adelante su convocatoria extraordinaria de acceso a la Universidad se deberán adelantar también las recuperaciones en los niveles educativos previos, una decisión que, como recuerda Pastora, "es competencia de la Consejería de Educación".