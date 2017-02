Los taxistas del aeropuerto dan marcha atrás y no harán huelga en Semana Santa

Los taxistas del aeropuerto dieron ayer marcha atrás y descartan ahora la huelga en Semana Santa. Así lo dijo el presidente de la asociación Solidaridad del Taxi, Enrique Filgueras, que aseguró que ya se está empezando a ver una "mejora" de la situación, con controles de documentación por parte de la Policía Local. Este representante de los taxistas consideró que el "Ayuntamiento está poniendo de su parte" en la lucha contra el "intrusismo" en el sector, pese a que la primera de las medidas que el Consistorio prometió la semana pasada todavía no ha entrado en vigor. Es la creación de una unidad de la Policía Local para el aeropuerto y Santa Justa, que en teoría debe empezar a funcionar a partir de hoy.

"El Ayuntamiento va lento, pero por lo menos va y está poniendo de su parte", indicó Filgueras, que descarta ahora movilizaciones en Semana Santa y Feria. El pasado viernes, advirtió al delegado de Movilidad y Seguridad, Juan Carlos Cabrera, con un "conflicto inevitable en Semana Santa", y cuatro días antes pronunció en una asamblea la siguiente frase: "Con 2.000 tíos aquí, el Gran Poder también se sujeta".

El discurso cambia ahora radicalmente y Solidaridad se excusa en que todo fue un "aluvión de barbaridades, mentiras y frases sacadas de contexto". "Jamás ha habido intención por parte de ninguna de las asociaciones representadas en el consejo de gobierno del Instituto del Taxi de convocar huelga alguna. El Ayuntamiento está empeñado en cumplir lo pactado, como igualmente haremos nosotros, por lo que no habrá por tanto con total seguridad ningún motivo para que los sevillanos y quienes nos visiten no pasen las fiestas más tranquilas en los últimos años", apuntó Filgueras, que descartó cualquier medida de protesta "aunque hubiera un retraso en la puesta en marcha de estos operativos de control".

El líder del taxi del aeropuerto, escenario de continuos sabotajes entre taxistas y contra los vehículos de alquiler con conductor, criticó a la empresa Cabify, de la que dijo que no tiene "ninguna voluntad". "No tenemos problemas con aquella competencia que sea legítima, pero seremos muy beligerantes con quienes no cumplan", dijo.