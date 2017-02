Los taxistas del aeropuerto rebajan la tensión

El presidente de la asociación hispalense Solidaridad del Taxi,Enrique Filgueras, ha señalado que ya se está comenzando a ver la "mejora" ante las peticiones de documentación que se están realizando por parte de la Policía Local contra el "intrusismo" en el sector, por lo que considera que el Ayuntamiento de Sevilla está "poniendo de su parte".

En este sentido, Filgueras ha señalado que se irán aumentando los controles y la presencia policial progresivamente, acciones que considera que tenían que haberse hecho desde hace tiempo. "El Ayuntamiento va lento, pero por lo menos va y está poniendo de su parte", indica, por lo que descarta que se lleven a cabo movilizaciones desde el sector que pudieran, además, afectar a grandes eventos de la ciudad como la Semana Santa o la Feria de Abril.

Igualmente, considera que el taxi en la ciudad debe "mejorar y buscar la excelencia", elementos para los que ya se están dando pasos, según subraya. Sin embargo, critica que Cabify, empresa de alquiler de vehículos con conductor, "no tenga ninguna voluntad". "No tenemos problemas con aquella competencia que sea legítima, pero seremos muy beligerantes con quienes no cumplan", sentencia.

En la misma línea, desde Solidaridad del Taxi se ha lamentado, a través de un comunicado, el "aluvión de barbaridades, mentiras o frases fuera de contexto" que asegura que se están produciendo y que achaca no sólo al intento de "dañar" la imagen del taxi, sino también de "perjudicar al Ayuntamiento y ésta vez a la Delegación de Movilidad a través del sector". "Jamás ha habido intención por parte de ninguna de las asociaciones representadas en el consejo de gobierno del Instituto de Taxi de convocar huelga alguna. El Ayuntamiento está empeñado en cumplir lo pactado, como igualmente haremos nosotros, por lo que no habrá por tanto con total seguridad ningún motivo para que los sevillanos y quienes nos visiten no pasen las fiestas más tranquilas en los últimos años", recalca Filgueras.

Además, indica que ésta no se llevará a cabo "aunque hubiera retraso en la puesta en marcha de estos operativos de control", aunque sí deja claro que el colectivo estará "permanentemente vigilando que se cumpla el cuatro normativo de cada una de las partes".