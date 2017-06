La vieja guardia de la Policía

El derecho a conservar la placa y a vestir el uniforme de gala en actos institucionales son las dos principales reivindicaciones de la Asociación de Jubilados de la Policía Nacional, que acaba de crearse en Sevilla y que cuenta ya con medio centenar de afiliados. La entidad se presentó en sociedad el pasado jueves, con un acto celebrado en el Hotel Ayre, después de que echara a andar en una asamblea que tuvo lugar el pasado 27 de abril.

"Cuando nos jubilamos, se nos da un diploma que nos da las gracias por los servicios prestados. Ya está. Creemos que nos merecemos algo más que eso", dice el presidente de la asociación, José Castro. La entidad peleará para que los jubilados de la Policía puedan conservar su placa. Así lo permite la ley 9/2015, que da derecho a los agentes a conservar su placa siempre que por la parte trasera tenga una inscripción que aclare que se trata de un policía jubilado.

Sin embargo, actualmente las placas se están retirando pese a que la ley lleva dos años en vigor. Los veteranos también tienen derecho a vestir el uniforme en actos institucionales y en eventos solemnes sociales, pero en la práctica no disponen de estas prendas. "Aquí hay policías que tienen ya ochenta años y mucho me temo que no podrán disfrutar de ello porque no hay uniformes para ellos".

Igualmente, estos agentes piden no tener que esperar colas ni pedir cita a través de internet para poder renovar su DNI o pasaporte. "Las comisarías deberían disponer de una hora antes de abrir al público para atender estas peticiones", apunta el presidente de la asociación.

Los policías también consideran que no deberían seguir pagando el 30% de los medicamentos. "Nosotros pertenecemos a la mutualidad del Estado, Muface. Pagamos el 30%, pero seguimos haciéndolo cuando nos jubilamos. Hay compañeros que pagan un dinero de medicinas todos los meses, puesto que nuestra vida no es una tranquila y sedentaria. La mayoría la hemos pasado de patrulla en la calle, en coches o motos, y haciendo muchas noches". Casi todos los miembros de la asociación de Sevilla son policías de base, que vienen de la Policía Armada y que han vestido los tres uniformes, el gris, el marrón y el azul, con el que se han jubilado.