Acuerdo final con Berizzo

Con Berizzo ya comprometido, todo se va a acelerar de forma irremisible. Aunque en el Sevilla son cautos y no quieren prisas: Emery se fue un 12 de junio a París y el club no anunció a Sampaoli hasta el 28 de ese mes.

De la mano del ya ex entrenador del Barcelona, Nolito jugó 37 partidos oficiales e hizo 14 goles. Ya la temporada 2014-15, Eduardo Berizzo siguió dándole un papel muy principal al gaditano en sus esquemas, preferentemente como extremo izquierdo, a pierna cambiada para aprovechar más su último pase y su tiro a puerta que su velocidad y desborde por fuera.

Fuentes del club consultadas ven hoy más probable que Nolito acabe de sevillista a que no lo haga. Y aunque el interés por él no llegó inducido por la inminente contratación de Eduardo Berizzo, que sea éste el entrenador obra como un estímulo indudable para que la operación haya avanzado de forma irremisible.

El City ha tasado el traspaso de Nolito, de 30 años, en unos 12 millones de euros, pero el Sevilla ha planteado la cesión -se verá si con opción de compra-, asumiendo la alta ficha anual del futbolista, en torno a los 3 millones netos. El ex céltico está de acuerdo y ejerce de contrapeso a la pretensión del club inglés de que algún pretendiente se haga con la ficha en propiedad.

El Sevilla apremió a Berizzo, de vacaciones en Chile y que tiene previsto volver a España el domingo, y a Gustavo Manenti, su principal representante, a que dieran una respuesta definitiva ayer mismo. El club envió los contratos cerrados, pero no fueron devueltos firmados, circunstancia que debe producirse hoy. El paso posterior será el anuncio del acuerdo.

Un caballero con brazo de hierro

Quienes bien lo conocen por Vigo coinciden: Eduardo Berizzo es un caballero de amable trato a la prensa -aunque no concede entrevistas, siguiendo la línea de Bielsa o Sampaoli- y deliciosa atención a los aficionados, pero cuando se pone a trabajar en el día a día con su plantilla -sólo dispone una sesión a puerta abierta a la semana, si acaso-, se transforma en un sargento de hierro que ni Clint Eastwood. El origen de su firmeza radica en Buenos Aires, segunda mitad de los noventa. Allí, Berizzo era uno de los pilares de aquel enorme River Plate de Francescoli, Marcelo Gallardo, Marcelo Salas, Astrada, el Mono Burgos. Y ese equipo que marcó una época y ganó la Copa Libertadores en el 96 y el Apertura y el Clausura en el 97 encerraba un secreto: los gallos no permitían que el DT (entrenador) entrara en su vestuario. Por ello el Berizzo entrenador trata de mantener a buen recaudo su autoridad ante las plantillas que dirija. Y cuando ha tenido que esgrimir el brazo de hierro, no lo ha dudado: uno de sus mejores jugadores en el Celta, Fabián Orellana (foto), que protagonizó varios actos de indisciplina, se retrasó en un día tras ir con la selección chilena. Berizzo lo llamó a su despacho, el jugador lo mandó a un lugar indecoroso... y acabó en Mestalla.