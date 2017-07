Óscar Arias: "Esperamos la respuesta de Jesús Navas en breve"

Jesús Navas debe responder en breve a la última oferta que le ha remitido el Sevilla, según ha reconocido Óscar Arias tras la presentación de Corchia. “Ayer se pasó a su agente una propuesta, la cual están estudiando, y esperamos respuesta en breve. Entiendo que la voluntad de las partes es llegar a un entendimiento, no es fácil en ningún caso, pero estamos en esa situación de esperar respuesta y esperamos que en los próximos días tengamos contestación”, ha asegurado el director deportivo. “Tanto él como nosotros somos conscientes de que estas situaciones hay que resolverlas lo antes posible por el bien de todos. No hay un plazo límite ni un ultimátum. Es una propuesta que estudiarán y en estos días contestarán con total seguridad”, ha añadido.

José Castro ha reconocido la Ilusión del sevillismo con Jesús Navas, pero no sólo con él: “Hay varios cracks que han venido y alguno más vendrá. Jesús Navas, evidentemente, es un jugador carismático, de la casa, que ha triunfado aquí y en el Manchester City, y un jugador que aún le queda cuerda para rato, y que se incorporara al Sevilla sería del agrado de todos los aficionados del Sevilla, incluido el presidente”.

Óscar Arias también ha hablado de las operaciones abiertas para la zaga, en las que busca primeras opciones: “Estamos trabajando en las opciones que queremos, aunque suene a tópico. Hasta ahora hemos tenido suerte y hemos podido incorporar las primeras opciones, y en las que estamos trabajando siguen siendo nuestras primeras opciones. Entonces, más allá de que es cierto de que hay una previa de Champions a la vuelta de la esquina, después de tantos días de negociación creo que no es conveniente forzar situaciones que lleven a romper las situaciones que queremos llevar a cabo. Trabajamos sin pausa pero sin prisa con la intención de cerrar lo antes posible las opciones que queremos”.

Y ha reiterado que aún espera a Jovetic: “Jovetic sigue siendo una opción, no es fácil, es un jugador muy del agrado de todos. Es una opción complicada que sigue abierta a día de hoy”.

Paralelamente, el presidente del Sevilla ha repasado otros asuntos. Por ejemplo, espera récord de abonos: “Va magníficamente, ya pasan de 26.000 abonados y lo que esperamos y deseamos, por el ritmo de ventas y por las peticiones de abonos que hay, que sea récord; seguro que lo será”.

José Castro también tiene esperanza en que N’Zonzi no sea tentado por algún grande: “Ofertas a día de hoy no hay, ni tenemos interés en tenerlas”. A este respecto ha minimizado la presunta pasividad del jugador en los amistosos: “En los partidos de pretemporada no se puede elevar nada a definitivo sobre ningún jugador, hay que tener paciencia”.

Y ha salido a colación la amenaza de denuncia de Las Palmas por la plusvalía de Vitolo: “No se ha puesto nadie en contacto con nosotros. Nosotros vamos a hacer lo que debemos hacer para defender los derechos del Sevilla Fútbol Club. Este tema ya cansa. Yo sólo quiero decir que estamos sólo a un pasito de estabilizarnos en la élite de Champions y eso es lo que verdaderamente me importa y en lo que quiero centrar el trabajo”, ha dicho el dirigente utrerano.