"Las formas de Vitolo no fueron las adecuadas"

Eduardo Berizzo no concede entrevistas personales a los medios, pero entra al trapo en todas las cuestiones que se le plantean en las ruedas de prensa. Pudo eludir su opinión sobre el espinoso asunto de Vitolo, que amenaza con perturbar la concentración de su equipo esta noche ante la UD Las Palmas. Pero no lo hizo. “No alcancé a coincidir con Vitolo, a mi llegada él estaba de vacaciones. Ha tomado una decisión y las decisiones son personales, habrá razones por las que prefirió irse, pero hay formas que cuidar y en el caso de Vitolo tal vez no se respetaron, las formas no han sido las adecuadas”.

Ve lógico el argentino que el público brinde una hostil bienvenida a su ex jugador esta noche. Aunque pide cordura a la afición y a su equipo, que se abstraiga de ese enrarecido ambiente: “A mis futbolistas les pido que se enfoquen en jugar ante Las Palmas. ¿La afición? Mostrará su desagrado y habrá un ambiente hostil, será inevitable, pero les pido educación y saber comportarse como deben para evitar circunstancias que nos enreden, el Sevilla es lo que es porque existe una mística como institución, y para ganar el partido, unos ayudarán jugando en el campo y otros ayudarán en la grada”.

Otro asunto muy candente es el de las acentuadas rotaciones que dicta Berizzo de un partido a otro. No le preocupa que los sevillistas no sepan dictar una alineación de carrerilla: “No, no hay once tipo, tenemos una plantilla de 25 donde todos son necesarios. Cada partido necesita una revisión instantánea y corta, no en relación al partido siguiente… Analizamos factores como el cansancio… En Girona por momentos en la segunda parte jugamos bien, a los segundos tiempos les imprimimos un ritmo que es difícil pararnos, eso es porque tenemos gente fresca. Hay que igualar producción del equipo A y el B para que el rendimiento no se resienta nunca”.

Respeta mucho el estilo de juego de su inminente rival: “Las Palmas es un rival muy bueno, que juega muy bien y respeta el estilo del año pasado. Necesitaremos presionarles muy bien”.

Tampoco esquivó la autocrítica, los aspectos del juego que el equipo debe mejorar: “Intercambimos el dominio del partido con el rival, en Liverpool y Girona nos pasó, y desaría que nuestro control y posesión del balón sea regular, tiene que bien con utilizar bien la posesión, en la primera parte en Girona no tuvimos profundidad y eso abre al rival la posibilidad de que nos presione. Hay que transformar la posesión con profundidad”.

Reconoce que la plantilla está en pleno proceso de asimilación de sus conceptos. Reflexiona sobre ello. “A veces las cualidades de los futbolistas acaban imponiéndose a las ideas originales del entrenador. Uno propone una idea rápida y dinámica, el Celta jugaba así, y tal vez las cualidades del Sevilla hacen que haya más pausa y posesión, la construccion de la jugada es mas lenta pero más rica, más segura, si a eso añadidmos darle a los atacantes pelotas en ventaja, con la calidad que hay, podemos ganar un partido a la mínima. Quiero que seamos dinámicos, presionar. El proceso para que un equipo se parezca a lo que quiere el entrenador no lo sé, en eso estamos”.

Adelantó el entrenador sevillista que Guido Pizarro y Nolito no estarán aún disponibles para el partido con los canarios, pero que de inmediato lo estarán.

Sí que convocará a Muriel ante Las Palmas. Se congratula de ese gol en Girona, que lo debe soltar ante la portería contraria: “Tal vez se quitó un peso de encima, lo reflejó en su festejo, que haya jugado un partido profundo, con potencia, lo debe llenar de confianza. Cuando lo dejamos de cara al gol marca diferencias. Ojalá metan muchos él y Wissam (Ben Yedder). ¿Qué si pueden jugar los dos juntos? Inclusive en el partido con el Girona lo analizamos porque ellos mantenían cinco defensas. Puede jugar Wissam por detrás de Luis o éste más desplazado a la izquierda”.

Finalmente, no regateó elogios a Sarabia, una llave maestra en su sistema: “Destraba cosas, halla espacios, arma el juego con su capacidad atlética, en Girona partió como extremo izquierdo, encontró la entrelínea y se transformó en un volante. Hace un montón de cosas y bien, se agradece”.