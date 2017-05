La milonga de Tapia

Este viernes debe ser el definitivo día D para que Jorge Sampaoli se desvincule del Sevilla, a falta del intercambio de documentos oficiales que certifiquen la rescisión de su contrato. Es lo que desea la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para poder presentarlo el próximo jueves 1 de junio como seleccionador justo antes de volar el viernes 2 hasta Melbourne, donde debe afrontar sus primeros amistosos con la albiceleste: el 8 con Brasil y el 13 con Singapur. El tiempo apremia a la AFA y quizá por ello llegaron este jueves por la noche a Sevilla su presidente y su vicepresidente, con la idea de hablar en persona para intentar adelantar todos los pasos posibles de una negociación que pasa por el abono del precio que figura en la rescisión del contrato del técnico. Un precio que es de 1,5 millones de euros... a partir de junio.

4,2 millones El precio de la indemnización fijada en el contrato hasta el 1 de junio

La postura del Sevilla es firme y este jueves, mientras Claudio Tapia, presidente, y Daniel Angelici, vicepresidente del organismo argentino, se acomodaban en su hotel tras el largo viaje, José Castro insistía en este extremo en la televisión oficial del club, cuando se le recordó que era amigo de Angelici. "La amistad es una cosa y los contratos son otra, los contratos hay que cumplirlos porque en la parte opuesta sería igual, yo respeto que diga que quiere pagar lo mínimo, pero nuestra obligación es que pague la cláusula completa. Nos hubiera gustado que se quedase una segunda temporada porque habría corregido sus errores, porque el fútbol en Europa es distinto. Eso es así y eso lo sabe Daniel. 1,5 es 1,5, no hay otra. Ellos mismos comprenden que eso es así. A las personas primero hay que escucharlas, a mí me encanta que vengan a Sevilla, pero la realidad es que aquí o allí la salida de Jorge Sampaoli vale un millón y medio de euros".

Sin embargo, Tapia tiene otra idea, o parece tener otra idea por la cantinela que viene recitando desde días atrás y que ya dejó caer su vicepresidente la semana pasada cuando anunció que viajarían para negociar: intentar rebajar el precio de esa indemnización que en puridad, a día de hoy, 26 de mayo, asciende a 4,2 millones de euros, según figura en el contrato.

Es la milonga de Tapia, que quizá no sabe que ese género músical tan típico de Argentina no sólo es un cante de ida y vuelta, sino que hunde las raíces de su compás en los romances que ya se cantaban en la Baja Edad Media en Arcos de la Frontera, antiguo Reino de Sevilla... "Sampaoli no dio la lista. Para nosotros es un sueño tener al mejor entrenador del mundo", dijo al arribar a San Pablo. Entonces, ¿no habrá problema por pagar su cláusula de rescisión? "Es lo que vamos a negociar en la reunión de mañana. Venimos a hablar y a negociar", replicó el dirigente argentino cuando se le mencionó la fastidiosa cláusula de rescisión.

El Sevilla también tiene prisa, pero menos. En el peor de los casos, tiene contrato en vigor con el club de Nervión, pero que lo cumpla por otro año más es un panorama inimaginable en Argentina, y menos para el propio Sampaoli, quien ya es presentado en su país como el nuevo DT sin que se haya desvinculado del club que le paga aún. Para evitar este desaguisado, la reunión prevista para este viernes debe desbrozar el camino de salida de Sampaoli como técnico sevillista, lo que posibilitaría al comité ejecutivo del club y a Óscar Arias acometer las gestiones pendientes para contratar al sustituto del seleccionador argentino in pectore, algo que aún no puede hacer mientras Sampaoli siga siendo, contrato en mano, el técnico del Sevilla por una temporada más.

El presidente del Sevilla se refirió a las relativas prisas que tiene el club respecto al entrenador. "No hay prisa. Aunque cuanto antes tengamos un entrenador mejor, hay tiempo para todo, sin prisa pero sin pausa". Y evitó dar ningún nombre sobre los posibles candidatos a relevar a Sampaoli. "Hay diferentes opciones, no puedo decir un nombre porque no sería real. Hace sólo cinco días que terminó la Liga, no tenemos presión de obligatoriedad. Cuanto antes tengamos al entrenador, antes podremos configurar la plantilla, sin que eso quiera decir que sea el entrenador el que fiche a los jugadores. Lo que no podemos es fichar jugadores que luego no le encajen al entrenador. Sin prisa pero sin pausa", insistió José Castro en SFC TV.