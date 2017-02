Gabilondo: "Me agrada que quienes miraban con escepticismo un pacto educativo ahora piensen que es el único camino"

El ex ministro de Educación socialista Ángel Gabilondo ha mostrado su "agrado" porque aquellos que miraban "con reticencias y escepticismo" un Pacto de Estado Social y Político por la Educación "ahora piensen que es el único camino".

Así lo ha dicho a su entrada en la Comisión de Educación en el Congreso de los Diputados, donde ha comparecido este martes como experto y para trasladar a los grupos parlamentarios cómo gestionó desde el Ministerio de Educación en la última Legislatura socialista su intento de pacto.

El exministro ha defendido un acuerdo en esta materia de carácter social con la implicación "necesaria" de la comunidad educativa, los agentes sociales, las familias, padres, estudiantes y centros. A su juicio, "sin pacto social no bastará un pacto político" y ha insistido en situar a la comunidad educativa en el "corazón del pacto" porque sin ella "no va a tener eficiencia ni recorrido ni legitimidad".

Pacto interterritorial y en la primera parte de la legislatura

Del mismo modo, ha recordado que las competencias en Educación están transferidas a las comunidades autónomas y, en este sentido, ha advertido a los partidos que si quieren llegar a un acuerdo hay que convertir la materia en un asunto "interterritorial".

Gabilondo ha subrayado que España "es un Estado de las autonomías", en el que estas tienen las competencias en materia educativa y al Gobierno central le corresponde la ordenación académica y la legislación general. "La estabilidad normativa sólo se consigue con el apoyo de las administraciones educativas", ha apostillado.

El actual portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, que ha recordado el proceso que lideró en 2010, ha recomendado a los grupos políticos que intenten lograr el acuerdo en la primera parte de la Legislatura y no en la última "porque todo se nubla", como ocurrió en su día, cuando el PP, en el "último momento", dijo que no firmaba el documento.

Asimismo, ha reiterado que prácticamente toda la comunidad educativa, los partidos políticos y las comunidades autónomas, tras 137 reuniones en el Ministerio de Educación y varios borradores, acordaron 12 objetivos y 148 medidas.

Sin embargo, ha lamentado que, al final, "algunos estaban de acuerdo con cada punto del pacto, pero no con el pacto" y ha asegurado que esto le recuerda a la canción de Serrat que dice: "Me gusta todo de ti, pero tú no".

Pacti con financiación adecuada

"No siento ninguna frustración", ha admitido, para añadir que en su día, cuando el PP anunció su negativa a firmar, él mismo dijo públicamente que el pacto "llegaría más tarde, menos lejos, pero llegaría" porque "es una necesidad del país". También ha indicado que fruto de ese pacto "acordado pero no firmado" se aprobó un plan estratégico con programas concretos de cooperación territorial.

También ha insistido en que lo que se acuerde tiene que ir acompañado de la financiación necesaria y de una memoria económica y ha recordado que su propuesta llevaba aparejados 1.570 millones para los tres primeros años. No obstante, ha dejado a los grupos parlamentarios una copia de los trabajos llevados a cabo por su departamento para el intento de acuerdo de 2010.

Todos los portavoces parlamentarios en esta Comisión, excepto los del PNV y grupo Mixto, que no han estado presentes en la intervención del exministro, le han agradecido su participación y, en concreto la 'popular' Sandra Moneo le ha asegurado que el PP va a llegar "hasta el final" en este nuevo intento de pacto.

Asimismo, Moneo ha compartido con Gabilondo en que el acuerdo no puede ser un fin en sí mismo sino un medio y que "no puede servir para el inmovilismo ni puede ser un corta y pega de propuestas".

Por su parte, el portavoz socialista Manuel Cruz ha señalado que los grupos políticos se tienen que enfrentar a las tensiones que atraviesa la educación, como educación laica 'versus' religiosa; padres y centros; tecnología y humanismo, o el "presunto conflicto" entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.

La concertada tiene su espacio

Sobre esto último, Gabilondo ha admitido que este último asunto le "preocupa" y ha indicado que el artículo 27 de la Constitución Española establece el derecho universal a la educación y la libertad de enseñanza y que, a su juicio, esta libertad "no se identifica con la libertad de elección de centros" que defienden algunos colectivos de la concertada. "Esto merece un debate despacio", ha añadido.

Sobre la enseñanza concertada, que ERC y Unidos Podemos han manifestado que no puede estar por encima de la pública, Gabilondo ha indicado que en España "existe un espacio para la concertada", pero con una serie de "condiciones". A su entender, tiene que ser "gratuita e inclusiva".