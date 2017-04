Una mujer con obesidad mórbida fallece en Palma tras sacarla de su casa en una grúa

Una mujer de 43 años, que padecía obesidad mórbida, falleció ayer tras sufrir una crisis asmática y verse atrapada en su domicilio, del que no pudo salir hasta que fue evacuada por los Bomberos de Mallorca con una grúa. El rescate se inició el pasado miércoles sobre las 22:45, cuando efectivos del Servicio de Atención Médica Urgente 061 avisaron a los bomberos de que no podían trasladarla.

Tras evaluar la situación e intentar todas las opciones, los bomberos comprobaron que no podían llevar a cabo las tareas de extracción por las ventanas del segundo piso, donde se encontraba, pues eran muy pequeñas ni tampoco bajarla por la escalera ya que la camilla no podía pasar debido a la estrechez de la infraestructura. De esta manera, tuvo que ser evacuada por una terraza de la parte de atrás de edificio con un remolque y una grúa pluma. Las tareas no se podían hacer de noche por la falta de visibilidad y porque no se pudieron conseguir estos vehículos. La evacuación se llevó a cabo las 08:42 pero una vez cargada a la ambulancia, la mujer ha entrado en parada cardiorrespiratoria y falleció antes de que se le pudiera trasladar al Hospital de Son Llàtzer.