Un padre acusa al Valdeluz de tapar los abusos sexuales de un profesor

Uno de los padres afectados por los presuntos abusos del ex profesor Andrés D. D. a alumnas del colegio privado Valdeluz de Madrid afirmó ayer de forma rotunda que el director del centro tuvo que haber tomado medidas, aseverando que está convencido de que lo sabían pero que por el contrario les resultó "más cómodo" no decir nada y mantenerlo en silencio durante 20 años.

"Esto es para traerlos aquí. Era una tónica general del colegio intentar tapar las cosas raras que había. Por lo menos, el director tenía que declarar en el juicio. Esto lo sabían, pero era más cómodo tener a este señor 20 años, ponerlo en contacto con nuestros hijos y hacer lo que le daba la gana", lamentó Javier Rodríguez, padre de una de las 14 víctimas del acusado. Andrés D. D., en libertad provisional, que se sienta desde ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid por abusar entre 2004 y 2014 de un total de 14 niñas tanto en el colegio como en la academia de música anexa al centro, que él mismo dirigía. Se enfrenta a una petición fiscal de 69 años de cárcel.

El antiguo docente evitó ser captado por las cámaras o preguntado por los periodistas congregados al entrar en coche directamente por el acceso al garaje de las dependencias judiciales. Sí contestó a las preguntas de los periodistas el abogado del colegio, quien manifestó que la acusación hacia el director y el jefe de estudios fue objeto de una investigación que se archivó, algo avalado por la Audiencia madrileña.

El colegio Valdeluz está en el banquillo en calidad de responsable civil subsidiario para hacer frente a posibles indemnizaciones si el docente es condenado. En la instrucción, estuvieron imputados tanto el director del centro como el jefe de estudios. Pero tras las pesquisas judiciales, se acordó levantar su acusación y quedaron exentos de responsabilidad penal en los hechos. Tras manifestar que "por supuesto" cree el relato de su hija y no el de inocencia del procesado, el padre relató que la niña tenía 14 años cuando fue sometida a "tocamientos" por parte del acusado en la academia de música. "Nos sorprendió, era el alma del colegio. Era el profesor más querido. Estaba en todas las fiestas, en las reuniones, en las comuniones", dijo.

Su hija, que ya se encuentra bien, se lo contó unas Navidades y se lo comunicaron a la tutora. Entonces, hablaron con esta profesora para que estuviera prevenida y optaron por el silencio. No querían que su hija se tuviera que enfrentar sola a un tribunal dado que podía ser "devastador para ella". "En el colegio lo sabían de años atrás. No me creo que no llegara ni a la dirección ni al jefe de estudios. No me parece correcto que no estén", aseveró el afectado, quien afirmó que su hija tuvo problemas de trastornos alimenticios a raíz de esta situación.

Contó que denunciaron los hechos en 2014 cuando hubo otro caso de una chica que lo comunicó a su entorno. Saltaron las alarmas cuando comenzaron a haber más casos. Llegaron a ser hasta 14 las afectadas, las mismas que vienen al juicio y que testificaran a lo largo del día. "Me da igual que este señor esté 60, 70 o 120 años en la cárcel. Lo bueno es que entre; lo malo es que nadie podrá decir si realmente está rehabilitado", destacó.