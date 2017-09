En momentos tan trágicos como el vivido el pasado mes de julio en Huelva, cuando el fuego asoló gran parte del paraje natural onubense, toda ayuda se vuelve poca. De esta premisa nace un proyecto ilusionante y que en poco tiempo ha conseguido acaparar la solidaridad de cientos de españoles. Son dos obras que verán la luz este mes cuyos beneficios irán destinados a la recuperación del paraje bajo la denominación Doñana es Arte. La primera será un libro de ilustraciones y relatos, y la segunda sobre fotografía y poesía destinada a todos los públicos.

Nélida Alhambra, natural de San Juan de Aznalfarache, es la impulsora de este proyecto que nació pequeño pero ha superado todas las expectativas. "Necesitaba ayudar y no sabía cómo", cuenta Nélida. Con una lesión en una pierna que le impedía desplazarse para ayudar sobre el terreno, le dio mil vueltas a cómo poder colaborar en sus circunstancias. "Me creaba mucha impotencia estar sin hacer nada". De ahí surge la idea de aportar su granito de arena con su arte. "La idea principal era concienciar a través de ilustraciones". Así que se puso en contacto con Itsy Pozuelo y José Luis Pastor Díez, de Suseya Ediciones, para poner en marcha un proyecto que creció casi sin darse cuenta. "Abrimos una página en Facebook para que se uniera todo aquel que quisiera colaborar con ilustraciones o relatos". Desde todos los rincones de España se apuntaron personas dispuestas ayudar, y ya no sólo con ilustraciones y relatos, también se apuntaron al proyecto fotógrafos, poetas, correctores... y un sinfín de profesionales relacionados con el mundo de la creación artística. "En nada de tiempo ya éramos unas 1.000 personas en el grupo" y comenzaron a organizarse. De la idea principal de plasmar Doñana y su entorno, ésta creció hasta abarcar espacios naturales e historias de todos los rincones de la geografía nacional: "Queremos que todos se sientan identificados con el proyecto, y al participar gente de tantos sitios las mezcla ha sido natural. Refleja la vivencia de cada persona".

De esta unión nacerá "a mediados de septiembre" el libro de ilustraciones y relatos bajo el nombre Doñana es Arte. Un proyecto totalmente solidario y altruista, pues los beneficios irán destinados a la Asociación Arba Huelva que se dedica a la recuperación del bosque autóctono. De las 1.000 personas que participan en el proyecto son 250 los que lo hacen directamente en la publicación. Pese a la rapidez con la que ha crecido el proyecto, Nélida asegura que "se están realizando todos los pasos como si fuese un libro normal". Espera, además, que la idea tenga un largo recorrido porque ganas, ilusión y trabajo no van a faltar. "Queremos que Doñana es Arte se convierta en un referente, en un lema que englobe la defensa de la naturaleza de manera general". Así, ya plantean lanzar otro tipo de productos bajo esa marca.

Los libros saldrán a la venta en toda España "en todas las librerías que lo soliciten", explica Nélida, aunque "no sabemos aún si se venderán en las grandes plataformas". También se creará una web para vender los ejemplares on line. Nélida recalca que la labor de todos los que participan en esta iniciativa "es totalmente altruista. Es ceder tu obra que vale dinero por solidaridad. Todos están ayudando a publicitar, todos participan". En breve sabrán cuándo se realiza la presentación de las obras, que "seguro se realizarán por toda España para que el que quiera pueda obtener su ejemplar firmado por los colaboradores".