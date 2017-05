Juegos en la guía de viajes

Francisca Murillo Bonilla y Manuel Vázquez Uceda son dos maestros sevillanos que acaban de lanzar una app que solucionará el aburrimiento que, ocasionalmente, se produce en los más pequeños de la casa cuando van de turismo monumental con sus padres. Ya está disponible en Google Play (para dispositivos Android) y en App Store (para iPad e iPhone) Tiny City Explorers, una aplicación que permitirá a las familias disfrutar de viajes culturales haciendo disfrutar a los más pequeños de la casa.

Es una solución informática basada en la gamificación. La idea es sencilla: una aplicación en la que se incluyen algunas de las ciudades más visitadas en España y en el resto de Europa, ofrece información sencilla y curiosidades sobre los diez principales reclamos turísticos de cada una de ellas y añade un total de 20 juegos basados en los puntos de interés para que los más pequeños aprendan divirtiéndose y disfruten de la visita tanto como los adultos.

Sopas de letras, crucigramas, enigmas, actividades de dibujo, puzzles, juegos de memoria..., en los que se combinan tareas que exigen saber leer con otras que se pueden realizar sin esta destreza, adentrarán a los pequeños viajeros en el conocimiento de la ciudad que estén visitando.

Actualmente, se puede probar gratuitamente con una "ciudad demo" y, a partir de ahí, descargar la ciudad que se desee por un precio más económico que el de cualquier guía de viajes. Por sólo 0,99 euros, por cada ciudad descargada, se puede acceder a toda la información de los principales puntos de interés, así como a curiosidades adicionales y a juegos exclusivos.

Un aspecto importante de la app es que no se requiere de conexión a internet para su uso. Es muy frecuente, cuando se viaja a algún país extranjero, que no se active las tarifas de datos por los elevados costes que podría suponer. Esto no es un obstáculo, pues la app se descarga fácilmente en casa o usando la conexión wifi del hotel y, desde ese momento, funciona 100% off line.

Si hoy alguien pretendiese viajar con niños a Roma, Londres, Barcelona, Sevilla, Granada, Úbeda o Baeza, ya podría descargar cómodamente la app y disfrutar de su viaje en familia. Próximamente, el paquete de ciudades se ampliará incorporando otros destinos como Madrid, París o Venecia y así, sucesivamente, la app irá ofreciendo posibilidades para cualquier destino turístico habitual.

Una apuesta que nace de la experiencia personal de sus creadores, Francisca Murillo y Manuel Vázquez, maestros, padres y viajeros. En sus viajes con los pequeños han ido preparando numerosas actividades para posibilitar que las visitas fuesen provechosas para toda la familia. Un buen día se plantearon: ¿Por qué no hacemos una app que ayude a las familias a disfrutar de los viajes como lo hacemos nosotros? Y así nació todo: una inversión familiar que parte desde cero, destinando los ahorros a esta aventura que acaba de comenzar.

"A menudo, cuando tenemos hijos, creemos que hacer viajes de tipo cultural, visitar monumentos, exposiciones, museos… se convierte en una tarea imposible. Es probable que, en algún momento, todos lo hayamos pensado", comentan sus creadores. De hecho, según un reciente estudio, más del 80% de las personas de entre 25 y 45 años con hijos prefieren los viajes de tipo cultural, pero consideran que son muy complicados cuando hay pequeños en la familia. "Por ello, recurrimos a las guías de viaje o a las múltiples web de promoción turística y buscamos qué hacer con niños en la ciudad elegida. Con total probabilidad, el resultado de la búsqueda nos llevará al mundo de los acuarios, los zoológicos, los parques temáticos y un largo etcétera de ofertas que, si bien pueden ser interesantes para los niños, distan mucho de ser el motivo por el que elegimos esa ciudad", añaden.

"A nadie se le ocurre pensar que una familia con inquietudes por la cultura elija realizar un viaje a Granada para conocer un parque infantil; o volar hasta Londres para conocer un acuario a orillas del Támesis; o desplazarse hasta Roma para adentrarse en un zoológico. Seguramente, esa familia eligió Granada para conocer todo el patrimonio histórico y cultural de la ciudad, al igual que sucede en el caso de Londres o Roma o cualquiera de las ciudades europeas de mayor afluencia turística y con mayor atractivo cultural", concluyen. Tiny City Explorers puede ser la solución.

Manuel Vázquez Uceda y Francisca Murillo Bonilla, creadores de la aplicación