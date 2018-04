Lograr el peso ideal sin torturarse es posible

Federica Trombetta acaba de publicar su primer libro, Póker a la dieta (Editorial Desclée de Brouwer). La recién estrenada como escritora comenzó su trayectoria licenciándose en Biología. De origen italiano, hoy reside en Sevilla, donde confiesa que llegó por amor y se quedó para realizar sus terapias de coaching. Si bien es cierto que a todos nos vale cualquier dieta cuando se avecina la famosa operación bikini, la experta quiere con su publicación mostrar los errores que se cometen a la hora de querer bajar de peso y unirlos con su experiencia personal.

El principal mensaje que lanza va encaminado hacia la manera de vivir el proceso de adelgazamiento como un curso agradable. "En realidad, lo que ofrezco es un juego, un entretenimiento en el que la persona puede jugar y aprender herramientas y aplicarlas a su vida para poder disfrutar de este proceso y, al fin y al cabo, que alcanzar su peso ideal sea nada más que una consecuencia natural de haber podido disfrutar de esta transformación", señala la escritora.

Hay que empezar a cambiar pequeños detalles del día a día para no obsesionarse

La autora deja claro que una dieta sana no debe ser estricta, ni algo temporal, debe ser un estilo de vida. Es importante aprender a comer de forma saludable y sobre todo disfrutar de la comida.

¿Las dietas milagro son aconsejables? Trombetta no cree en ellas y mucho menos las aconseja. La coach expresa que lo mejor es empezar a cambiar pequeños hábitos del día a día, para no obsesionarse y pasarlo mal. Cambios como reemplazar el pan blanco por el integral, eliminar los refrescos de las comidas, el abuso de comilonas precocinadas, golosinas, dulces... "Todo esto no nos beneficia en absoluto y no es saludable". "Tampoco favorece el estrés. Provoca atracones. Es recomendable estar tranquilo y en armonía", reseña.

Si a este cambio de hábitos alimenticios se le suma practicar algo de deporte, ya se está más cerca de la situación ideal. Aunque siempre hay quien tiene alergia a los gimnasios, con este manual de buen perder peso no es excusa, ya que para ellos también se plantean otras alternativas. El moverse y tener un estilo de vida dinámico es muy importante. Alguna de las opciones para hacer algo de actividad física es aparcar el coche más lejos, cambiar el ascensor por las escaleras, cenar poco y/o incluso dar un paseo después de comer.

Trombetta repite que esto no quiere decir que existan alimentos prohibidos, sino que se limite el consumo de aquellos que no son tan saludables, disfrutar de ellos en días puntuales y sin remordimientos.

Una vez se hayan seguido los consejos de la italiana, el lector verá cómo el cuerpo se estabiliza y se alcanza el peso ideal de forma natural. La nutricionista asegura que el verdadero objetivo no es adelgazar sino cuidarse para estar sanos, fuertes y encontrarse mejor con uno mismo.