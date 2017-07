Talleres nocturnos en el Pabellón de la Navegación

Engranajes Ciencia, en colaboración con el Pabellón de la Navegación, ha creado dos actividades nocturnas con las que evadirse del calor los martes y jueves de este verano: El cerebro nos engaña y El Universo y sus secretos, dos talleres de ocio divulgativo con los que descubrir curiosidades sobre el funcionamiento del cerebro humano y del Universo. Ambos talleres son participativos, dinámicos y para un público general, y se llevarán a cabo en el Pabellón de la Navegación a las 21:00. El primero de ellos, los martes de julio y agosto; el segundo, los jueves.

El cerebro del ser humano contemporáneo es una consecuencia más de la evolución de la especie humana. Pero ¿qué podemos decir de la mente? ¿Por qué a veces nos juega malas pasadas? ¿Por qué no todos vemos las cosas de la misma manera? ¿Percibimos todos la realidad del mismo modo? Lo que no existe en nuestra mente no existe para nosotros y si el cerebro se altera la mente también lo hace. Nuestro cerebro crea ilusiones que nos ayudan a sobrevivir. A lo largo del taller El cerebro nos engaña, grandes y pequeños analizarán el funcionamiento del cerebro humano a través de divertidas dinámicas, llevando a cabo juegos, ilusiones ópticas y acertijos. Se sabrá por qué a veces el cerebro nos juega malas pasadas o incluso nos engaña, y por qué el cerebro de un adulto funciona de manera diferente al de un niño. Lo que sentimos conscientemente en cada momento no es lo que está pasando en el cerebro, sino sólo sus conclusiones a partir de la información que procesa.

El Universo y sus secretos se presenta como un espacio para conocer una rama de la ciencia que fascina a adultos y niños desde pequeños: la Astronomía. Siempre de una manera clara y sencilla para hacerla llegar a todos los públicos.

Todos nos sentimos atraídos de manera natural por un cielo estrellado, y nos gustaría comprender mejor el firmamento. En este taller se repasarán conceptos como el de galaxia, supernova o incluso agujero negro, pero siempre de una manera sencilla y fácil de entender y a través de diversas dinámicas. Se dará a saber cuál es la edad y tamaño del Universo, o la distancia que nos separa del sol o la luna.

En este viaje estelar se aprenderá a orientarse en el cielo y localizar fácilmente las principales estrellas y constelaciones, tanto del cielo de verano como el de invierno. Ya nunca más se mirará al cielo sin saber qué se está viendo.

Al adquirir las entradas para esta actividad se tendrá la posibilidad de comprar también la entrada a la exposición Expo 92: Un éxito de todos. Del sueño a la realidad, en la que se conmemora el 25 aniversario de la Expo, a precio reducido (1,50 euros por asistente, de 10:00 a 15:30 de lunes a domingo).