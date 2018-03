Vuelve el fenómeno 'Niñas Rebeldes'

Esta semana llega a las librerías de España Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2 (Destino), el segundo volumen del fenómeno internacional que se ha convertido en un emblema del movimiento de empoderamiento de la mujer. Un libro inspiracional con 100 nuevos ejemplos de determinación y audacia para los niños que sueñan en grande, un centenar de mujeres extraordinarias del pasado y del presente, de Madonna a Nefertiti.

De Beyoncé a Madonna; de Rigoberta Menchú a Nefertiti, este libro narra la vida de cien mujeres extraordinarias y cuenta con las ilustraciones de las cincuenta artistas más importantes de todo el mundo. Escritoras, tenistas, empresarias, científicas, alpinistas, exploradoras, astrónomas… Cien nuevos ejemplos de determinación y audacia para las que sueñan en grande.

Después del éxito del primer libro en todo el mundo, la selección de historias de este segundo volumen fue realizada con las aportaciones de la gran comunidad de lectores y lectoras que #Niñasrebeldes#RebelGirls ha creado.

Las autoras son las italianas Elena Favilli y Francesca Cavallo. Son autoras del best-selling del New York Times y su trabajo ha sido traducido a más de cuarenta idiomas; han escrito y han sido reseñadas en distintas publicaciones que incluyen The Guardian, Vogue, The New York Times, etcétera. Son fundadoras de Timbuktu. Para las creadoras: "Es muy importante que los niños también lean estos libros, les ayudarán a entender por qué trabaja su madre y, en el futuro, les ayudará a aceptar que su jefe es quizás una mujer".