Una década sobresaliente

Miguel Ángel Díaz tiene 19 años y es estudiante de Filología Hispánica en la Hispalense. Judith Molero, a sus 19 años, cursa un Módulo Superior en Farmacia. Ambos entraron a formar parte del programa CaixaProinfancia, el programa de la Obra Social La Caixa que trabaja para la superación de la pobreza y la exclusión social, en 2009. No saben qué hubiera sido de ellos si este programa no hubiese llamado a sus puertas. En el caso de Miguel Ángel su vinculación va más allá y sigue como voluntario de la entidad social colaboradora con La Caixa que reforzó sus valores y apostó por su educación, Radio Ecca. "Siento admiración por los profesionales que han trabajado conmigo todos estos años; ahora me toca devolver lo dado. Es un ciclo y yo no soy el último árbol plantado; hay muchos más que plantar y esperar a que den sus frutos", dice el joven, autor de varias publicaciones y ejemplo de superación que la Obra Social La Caixa quiso mostrar en el día que conmemoró los diez años de éxitos de este programa social de atención a menores en riesgo de exclusión social, y al que la Obra Social La Caixa ha destinado un presupuesto de 39 millones de euros al desarrollo del mismo en Sevilla. Sólo en 2017 se destinaron 3,9 millones de euros y en 2018 el importe aumentará a 4 millones de euros.

CaixaProinfancia ha atendido durante su primera década a 19.964 niños y adolescentes, y 11.381 familias en situación de pobreza de la provincia de Sevilla. En 2017, el programa prestó apoyo a 4.493 menores y 2.701 familias. Marc Simón, subdirector general de programas sociales de la Fundación Bancaria La Caixa, presentó el balance de este tiempo. "El 47% de las ayudas son de refuerzo educativo y la media de permanencia en el programa de los niños y jóvenes es de 4,3 años", explicó.

39Millones de euros. La Caixa ha destinado esta cantidad a los programas de 21 entidades sociales

Acompañaron a Simón en la presentación de los datos el director territorial de CaixaBank en Andalucía Occidental, Rafael Herrador; el concejal delegado de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores; el coordinador de CaixaProinfancia en la entidad Radio Ecca, Jose Manuel Martinez; el director de Caixafórum Sevilla, Moisés Roiz, y Montse Buisán, directora del Departamento de Lucha contra la Pobreza y Humanización de la Salud de la Fundación Bancaria La Caixa.

CaixaProinfancia trabaja para que los menores de entre 0 y 18 años en situación de pobreza o exclusión social tengan las mismas oportunidades que el resto de niños. El objetivo del programa es romper el círculo de pobreza que se transmite de padres a hijos y promover nuevas formas de atención enfocadas al desarrollo social y educativo a través de un conjunto de ayudas que las entidades sociales llevan a cabo bajo la metodología de trabajo establecida por el programa. Estos recursos son: Refuerzo Educativo (atención en logopedia, psicomotriz, grupos de estudio asistido, refuerzo individual, equipamiento escolar y aula abierta); Educación no Formal y Tiempo Libre (campamentos y actividades de verano y centros abiertos); Apoyo Educativo Familiar (talleres educativos familiares y centro materno-infantil); Atención y Terapia Psicosocial (personalizada o con familias y talleres terapéuticos grupales), y Promoción de la Salud (alimentación e higiene infantil, gafas y audífonos).

En sus inicios, CaixaProinfancia se implementó en las 11 ciudades y áreas metropolitanas con más bolsas de pobreza: Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma, Sevilla, Valencia, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. A lo largo de los años, se ha ido ampliando a otras ciudades del territorio español con la voluntad de tener presencia en todas las comunidades autónomas en 2019. Entre las últimas ciudades en sumarse al programa están las andaluzas Córdoba, Jerez, Granada y El Ejido.

En toda España, CaixaProinfancia ha atendido a 282.991 menores y 165.107 familias en situación de pobreza en estos diez años, con el apoyo de las 426 entidades sociales vinculadas al programa.

Las entidades que colaboran con CaixaProinfancia trabajan en red y se encargan de atender de manera directa a las familias, priorizar las ayudas y hacer el seguimiento de cada caso. En la provincia de Sevilla, el programa dispone de 21 entidades colaboradoras coordinadas por Asociación Entre Amigos, Radio Ecca Sevilla, EAPN Sevilla, Accem, Save the Children Sevilla y la Fundación Mornese.

El programa no sólo potencia el trabajo en red entre las entidades sociales, sino que también promueve una acción coordinada con otros agentes del territorio (ayuntamientos, escuelas y centros de salud, entre otros) para dar una respuesta global e integral a las necesidades de los niños y de sus familias. Por lo tanto, la valoración de cada caso, el plan de trabajo con los objetivos específicos, el seguimiento y la evaluación se hace de manera conjunta entre las partes implicadas.

Todas estas organizaciones actúan con la premisa de que los niños y niñas de hoy son los adultos que formarán la sociedad de mañana, por lo que la atención a la infancia es determinante para conseguir su bienestar, pero también para construir una sociedad más justa, equitativa y cohesionada.

En esta celebración de los 10 años de CaixaProinfancia se concedieron reconocimientos especiales, dentro de distintas categorías, a las entidades que desarrollan el programa en la provincia de Sevilla, y a los jóvenes y familias participantes del mismo. Dentro de la categoría individual de Superación Personal y Empoderamiento Familiar recibieron reconocimientos ocho jóvenes: Saulo Gaitán, Judith Molero, Yeray Montalbo, Salud Jiménez, Félix Conti, Miguel Ángel Díaz, Jesús Díaz y Jhon Neider Nogales. También se dedicó un reconocimiento a las entidades que han trabajado durante años con ellos: Misión Urbana, Secretariado Gitano, Save the Children, AES Candelaria, Asociación ALEF, Accen y Radio Ecca. En la categoría Familiar, se reconoció el trabajo realizado por la familia Rodríguez Cuevas, la familia Rosales Báez, la familia de la Rosa Soto y la familia Muñoz Boza. También se premió a las entidades que les han apoyado todo este tiempo: Fundación Mornese, Radio Ecca, Accem y Entre Amigos. Entre otras categorías, se reconoció dentro de las Iniciativas Familiares para la Comunidad el proyecto Per se.