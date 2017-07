El empuje de las grandes ideas en femenino

Sara Robles Sánchez-Lague es una empresaria sevillana que, según el diario digital especializado en startup, El Referente, está emtre las 75 mujeres emprendedoras más prometedoras de España. La CEO y cofundadora de Myplayz, plataforma para crear experiencias culturales en espacios privados. Ésta es su primera startup, con la que se ha lanzado a revolucionar la cultura, para que sean los ciudadanos quienes decidan cómo, dónde y qué cultura quieren consumir y producir. La idea es buena y obtiene reconocimeinto como el premio en Pública'17 10x10, Zincshower y Mid Barcelona por su innovación cultural.

Licenciada en Comunicación Audiovisual, Sara se especializó en la gestión y producción cultural. En 2011 creó La matraka, empresa sevillana de gestión cultural, dedicada a la creatividad, innovación y participación ciudadana.

Con su proyecto Redetejas fue finalista representando a España en ONU Habitat, World Cities Day Challenge 2014.

El programa Myplayz nació de darle una vuelta de tuerca al proyecto Redetejas, una red cultural de azoteas particulares abierta a la participación directa de cualquier ciudadano que quiera organizar microeventos culturales utilizando las azoteas como espacios de desarrollo cultural. "Las azoteas se nos quedaron pequeñas y la gente nos pedía abrir sus patios y salones, así que nos pusimos manos a la obra investigando las plataformas de consumo colaborativo. La filosofía se basa en que la cultura puede suceder en cualquier espacio y que debemos ser los ciudadanos los responsables de gestionar la cultura que queramos", asegura Sara Robles.

El objetivo de Myplayz es dotar a los ciudadanos de las herramientas necesarias para poner en marcha sus propias actividades. "Queremos convertir a los ciudadanos en protagonistas directos y les animamos a que sean ellos quienes decidan dónde, cuándo y qué cultura quieren consumir y producir", asevera la creadora de la plataforma.

Y es que, emprender es algo muy difícil "independientemente del género, y aunque es verdad que la diferencia que separa a mujeres y hombres emprendedores ha disminuido, la brecha de género sigue existiendo sobre todo en algunos sectores", reconoce.

"Hablar de "emprender" con Myplayz es porque nos hemos adentrado en el mundo de las start ups, la tecnología y la innovación cultural, pero nosotros llevamos "emprendiendo" toda la vida. Somos empresarios desde hace años", asegura la empresaria.

Y es que, en el sector de la cultura, el concepto de reinvención, creación o la idea de lanzar nuevas ideas no es complicado, "lo difícil es convencer y que funcionen", comenta. Otro de los problemas es la salida de jóvenes talentos del país. "Quieren que haya más emprendedores, pero luego no creen en ninguno, por eso el talento se va", se lamenta Sara Robles. "Y en cuanto al emprendimiento femenino, hay que reorientar parte de las políticas actuales para apoyarlo, para diversificar oportunidades, para que se hagan más innovadoras y competitivas, y accedan a sectores en los que históricamente no han emprendido y consigan una mayor presencia", afirma.