La gran ópera en un formato de bolsillo

Existe ópera más allá de la programación del Maestranza. Y este verano puede disfrutarse gratuitamente en algunos lugares emblemáticos de Sevilla gracias a la iniciativa de la Compañía Lírica de Andalucía y Ópera de Sevilla (CLOS), que propone una oferta variada para finales de julio y durante el mes de agosto.

La CLOS comenzó su andadura en el año 2000. Desde entonces, conjuga su vocación por los escenarios con una dedicación formativa en la que se incluyen lecciones de solfeo y música coral impartida a aficionados de la música, que luego tienen la oportunidad de actuar ante un auditorio.

La compañía conjuga su labor formativa con una programación operística estable

Vicente Benavente es a la vez la batuta y la voz barítono de la compañía. Reconoce que su pasión por la ópera le viene desde que en su niñez prefería perderse las películas del sábado por la noche con tal de escuchar los conciertos que emitía Pilar Miró en La 2. Su paso por el conservatorio, donde aprendió piano, canto y dirección coral, le ayudó decididamente a encauzar su carrera como director de la compañía, donde hoy ejerce también como profesor.

La voz más aguda del grupo es la de Lourdes de San Miguel, una onubense que en realidad nunca tuvo clara su vocación por la ópera. "A mí no me gustaba para nada la ópera, hasta que escuché cantar a Ainhoa Arteta, entonces me dije que no estaba mal. Con el tiempo, mi afición fue a más porque me da la posibilidad de meterme en miles de personajes, y eso me gusta", señala la soprano.

Al tenor de la compañía y paisano de Lourdes de San Miguel, Carlos Capella, la afición por la ópera le vino de familia. Aunque no recibió una formación reglada en música, desde niño se fue ahormando en un ambiente musical dominado por partituras de ópera y zarzuela. Sus inicios fueron en un coro de Huelva y de ahí pasó a interpretar el famoso aria Una furtiva lacrima con su voz de tenor, como ya hicieran los maestros Luciano Pavarotti o Plácido Domingo.

Por segundo año consecutivo, la CLOS se apunta a Las noches de la Buhaira, donde actúan hoy con una obra de Verdi basada en una pieza dramática de Víctor Hugo. Posteriormente, el domingo, lo hacen en el Hospital de la Caridad con la ópera cómica L'elisir d'amore (Elixir de Amor), obra con la que consiguieron congregar a más de un centenar de personas el pasado viernes en el ciclo Noches de verano en el Palacio de la Buhaira.

Aunque entre su repertorio también tienen cabida algunas zarzuelas, la ópera sigue copando la mayoría de las actuaciones de la compañía por ser la favorita entre el público. "Hoy en día la ópera en Sevilla tiene su público. La zarzuela, en cambio, está menos demandada. Si no se hace un esfuerzo más adelante por fomentarla, probablemente se pierda", explica Vicente Benavente.

De momento, esta pequeña pero veterana compañía realiza adaptaciones de óperas a un formato de bolsillo. En escenarios pequeños es donde procuran que el auditorio pueda sentirse parte de la obra mediante la narración de la pieza o de alguna historia. Con el tiempo, aspiran a llevar sus voces más allá de Sevilla. Por lo pronto, para el próximo año ya se han planteado dar el salto hacia las versiones completas de las óperas. "Queremos que el público pueda disfrutar de toda la puesta en escena", declara Vicente. Por ahora, están trabajando en las versiones completas de La Traviata y Carmina Burana.

La ópera, como toda la música, es un lenguaje que tiene la capacidad de hacer olvidar todo lo demás. Así lo entiende Carlos Capella, cuyo objetivo en el escenario es que el público se evada de sus problemas diarios en un mundo que ellos les han fabricado a medida.