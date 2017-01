El sol naciente en las 'setas'

La cultura asiática fascina, sobre todo, por ser ecléctica. Hay, sobre todo, entre los más jovenes, una fascinación por el universo manga que ha hecho algo más habitual entre ellos acercamientos como cursos de japonés o tener a China o Japón como destino de los viajes. Camboya, India, China o Japón comparten continente pero no neceseriamente tradición ni costumbres sociales. Desde mañana, en el Antiquarium y la Plaza de la Encarnación Asia está mucho más cerca.

El III Festival Cultural Asia Sevilla está organizado por el Instituto Andaluz de Estudios Asiáticos. Las actividades, que comienzan mañana, continuarán hasta el 4 de febrero año en el calendario lunar chino (año del gallo). De hecho, por tercer año consecutivo coincide con la celebración del año nuevo chino. Durante una semana, un nutrido y variado calendario de actividades culturales gratuitas casi en su totalidad mostrarán las diferentes caras que tiene Asia.

El comienzo será espectacular con la inauguración mañana, a las 10:00 de tres exposiciones, dos de ellas de fotografía y la tercera de pinturas originarias del Tíbet. La música japonesa a las 11:30 y los sonidos para el Despertar de Tai Loi a las 12:00. A través del sonido sagrado de los gongs, los cuencos cantores y los mantras, experimentando en unidad la vibración cósmica del Om se llegará a la percusión coreana a las 14:00, esta vez en la Plaza de la Encarnación. En el mismo lugar, a las 16:45, un flashmobe de Bollywood.

Una semana en la que los tambores coreanos sonarán en la plaza de la Encarnación, se podrá navegar por las aguas del Mekong o ver divertidos largometrajes de animación en versión original subtitulada. Tampoco faltarán las danzas de Bollywood, cuyos pasos están en la web del festival. Un modo de ambientar a los asistentes antes de pasar al taller a las 17:00, que tiene una versión para niños a la misma hora.

El primero de los conciertos de este festival será el de Alain Wolter y Javier Paxariño. Mientras que la parte solidaria llegará con la presentación de la Fundación Asha-Kiran a las 20:15 en el restaurante No kitchen (C/ Amparo, 9).

El domingo, dentro del Festival, el III encuentro de salud Asia-Sevilla 2017 Donde Occidente mira a Oriente. El horario es de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Está sólo permitido a los mayores de 18 años y habrá consultas y sesiones de masaje. Es necesaria la inscripción previa el mismo día de la actividad hasta completar cupo en cada sesión. Las artes marciales y la arquitectura japonesa del Palacio de Katsura serán las materias sobre las que se debata el martes 31 en dos conferencias que comenzarán a las 17:00 y 19:00, respectivamente.

El miércoles, el té y la mujer (17:00) o la charla taller de las esferas de salud chinas (17:30) y el kung fu (18:00) serán el paso previo a la proyección de la película coreana de animación Clearer Than You Think en CICUS (C/ Madre de Dios, 1). Las conferenias volverán el jueves 3, esta vez sobre el jardín japonés (17:00) y el río Mekong (19:00). El viernes, 2 de febrero a las 12:00 comenzarán las actividades en un fin de semana que estará lleno de música.