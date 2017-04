Los superpoderes más entrañables

Todos los que han disfrutado de la compañía de una abuela saben que son seres mágicos. José Carlos Román García dedica su especial homenaje a esta figura en un libro que mañana sábado será presentado en la librería Baobab (C/ José Laguillo, 18, 12:00), bajo el título Superabuelas con superpoderes. Un álbum ilustrado infantil que trata de ensalzar a las abuelas y su importancia en el desarrollo y educación de la sociedad. La presentación contará con el propio autor, que narrará el cuento mediante una performance en la que intervendrá alguna abuela, ya que esta historia está basada en abuelas reales. También acudirán nietas para dar testimonio de lo que fueron estos seres queridos para ellas.

José Carlos Román García nació en Jerez de la Frontera (1972), aunque los estudios, primero, y la vida personal, después, quisieron que se convirtiera en sevillano de adopción. Tras diplomarse en Magisterio y licenciarse posteriormente en Pedagogía, desde el año 1999 se dedica a su gran pasión: maestro de Educación Infantil. A la par que fue desarrollando su labor profesional, fue adentrándose, poco a poco, en el mundo de la literatura infantil.

Lector incansable de literatura infantil y juvenil, y en continua búsqueda de títulos significativos que llevar al aula, hace varios años puso en marcha, junto a otros dos compañeros maestros, el blog de literatura infantil Soñando Cuentos, por el que ha recibido numerosos premios y diariamente miles de visitas.

Fue este contacto directo con el mundo de la literatura infantil lo que despertó su interés por escribir historias para niños y en 2016 comenzó su andadura en el mundo editorial con la publicación de su primer álbum ilustrado, Piel de Cocodrilo (editorial La Fragatina).

Aunque no le gusta definirse como escritor, sino más bien como "inventor" de historias para niños, presenta su segundo álbum Superabuelas con superpoderes, un merecido homenaje a un adorable grupo de abuelas. Abuelas como su propia madre que han sido un referente en las vidas de muchos de nosotros, mujeres fuertes que han sido un pilar fundamental no sólo en la vida familiar sino en la sociedad. En definitiva, un homenaje a las mujeres y su aportación.

El álbum ha sido ilustrado por Cristina Quiles, que plasma todo su universo a través de sus dibujos. "Yo ya dibujaba, como todos los niños que se despistan en clase, pero nunca mis dibujos se acercaron a la realidad. Lo intenté, estuve un par de años en Bellas Artes, pero me aburrí y me fui a molestar a otro lado. Una vez me di un golpe muy fuerte en la cabeza, me hicieron un tac (lo tengo aún) y creo que ahí perdí el filtro que hay entre el cerebro y la lengua. Ahora dibujo tonterías y mis cosas, que desde que soy madre están en el mismo saco. Intento hacer humor gráfico porque admiro mucho a los que lo saben hacer. Mi madre piensa que escribo libros, no le quitéis la ilusión a la pobre mujer. Se me da bien quejarme. Un día me llamó la editora de Amigos de Papel y me contó que tenía dos textos y no tenía claro cuál darme para ilustrar. Le pregunté: ¿hay alguno donde se hable de mujeres, sean protagonistas y no necesiten un hombre que las salve? Y sí, allí estaba, un texto perfecto, divertido y entrañable: Superabuelas con superpoderes.