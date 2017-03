El sustento de lo sostenible

Lo ecológico, caro o no pero sí más justo

La ecológico cada vez llega a más hogares españoles y lo hace con mayor frecuencia, pero en la calle la idea de que lo ecológico sale más caro a la hora de incluirlo en la cesta de la compra es algo común. Ángeles Parra, presidenta de Vida Sana, detalla que, "efectivamente, tiene un sobreprecio, pero eso no significa que sea caro. Muchos productos que encontramos en el mercado no tienen un precio real, incluso su precio está por debajo, por lo que el productor puede llegar a no ganar e incluso perder dinero". La clave parece estar en la ley de la oferta y la demanda. A medida que crezca este tipo de consumo, los precios bajarán, como ya ha ocurrido en los países nórdicos o Estados Unidos. Para Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia, "éste es uno de los falsos mitos de la producción ecológica. En los dos últimos años, la superficie de la producción ecológica ha crecido un 21%, bastante pero no suficiente, por eso es más caro".