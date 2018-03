El Supremo confirma la condena por matar a su mujer con la tapa del inodoro

La sentencia del TSJA confirmó igualmente que hubo alevosía y por tanto el crimen debe ser considerado como un delito de asesinato, por el carácter sorpresivo del ataque y la indefensión de la víctima, sin que "los contraindicios que invoca el recurrente y que han sido cuidadosamente ponderados por la Sala (la herida en la mano del agresor y la alteración del lugar y del modo o instrumento de agresión, que no fue la navaja, sino un instrumento contundente que obviamente no había sido elegido con antelación) tengan a juicio de la Sala la consistencia suficiente para neutralizar los indicios", aseveró entonces el fallo.

La defensa del acusado había alegado que no existió ninguna prueba que permitiera descartar su versión respecto a que actuó en legítima defensa, después de que se produjera una discusión entre ambos cónyuges y la mujer le apuñaló primero con una navaja. El condenado también alegó que no se le apreció una atenuante de confesión y también se quejó de que se le denegó una pericial médica para tratar de acreditar lesiones físicas y psíquicas.

El acusado alegó en el juicio que la víctima le atacó previamente

Amnesia selectiva. El parricida de Alcalá de Guadaíra, Mario Calderón Márquez, recordó en el juicio aquellos aspectos que le benefician pero no los que podían perjudicarle. El hombre acusado de matar a su mujer apuñalándola y golpeándola con la tapa del inodoro, aseguró ante el jurado popular que el día de autos, la madrugada del 3 de junio de 2015, su mujer le apuñaló primero pero a partir de ese momento no recuerda su reacción ni la muerte de la mujer. El acusado explicó que aquella madrugada se levantó y vio al fondo del pasillo a su mujer, María del Águila Pérez, que estaba "agachada y abrazada a otro hombre", siempre según su versión que ya ha sido descartada por tres instancias judiciales. La mujer le dijo a esta otra persona que se marchara y a continuación, prosiguió el acusado, María del Águila cogió una navaja y le hizo "retroceder" hasta que en un momento ya no pudo seguir echándose hacia atrás, y fue entonces cuando recibió tres puñaladas en una mano, una rodilla y un testículo. A partir de ese momento, la nada. El acusado dijo que ya no recuerda lo que ocurrió hasta que vio a su esposa tumbada en el suelo del baño y ensangrentada. Él se encontraba "mal, raro" e intentó llamar a la Policía pero no sabía el número, por lo que decidió avisar a su hermano, diciéndole que su esposa estaba "tumbada y no se movía".