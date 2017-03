Anticorrupción no ve causa formal de recusación al magistrado pero le insta a valorar otras circunstancias

La Fiscalía Anticorrupción rechaza la recusación del magistrado Pedro Izquierdo para presidir el juicio a los ex presidentes Chaves y Griñán y a otros 23 ex altos cargos de la Junta, pero lo hace con matices importantes. El Ministerio Público ha presentado dos escritos, en uno de los cuales analiza la recusación planteada por las acusaciones del sindicato Manos Limpias y del Partido Popular, y llega a la conclusión de que no aprecia motivos formales para la abstención o recusación del magistrado ponente de esta pieza de los ERE, al no detectar motivos de amistad manifiesta con las partes ni de interés directo o indirecto. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado un segundo escrito en el que insta al juez a que analice su etapa política como secretario general para la Justicia, a los efectos de que valore si por razón de su cargo pudo conocer procedimientos administrativos como los que van a ser enjuiciados, como por ejemplo el uso de las transferencias de financiación, y que pudieran haberle formado una supuesta opinión en algún sentido, explicaron fuentes del caso.

En el primer escrito, la Fiscalía explica que sobre el tratamiento que da el legislador a efectos procesales a "aquellos jueces y magistrados que han desempeñado un cargo público o administrativo y después retornan a la judicatura" ha presentado ese segundo escrito en el que se exponen al magistrado "una serie de consideraciones sobre el contenido litigioso de la presente causa a los efectos de valoración de la posible concurrencia de la causa recogida" en el artículo 219.16, que establece como causa de abstención y recusación la de "haber ocupado el juez o magistrado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad".

La Fiscalía plantea, de esta forma, una salida al magistrado ponente a pesar de que formalmente entiende que no hay motivos para la recusación en los términos planteados por las acusaciones.

En el primer escrito, la Fiscalía se pronuncia la recusación planteada por las acusaciones particulares que ejercen el sindicato Manos Limpias y el Partido Popular, destacando que "partiendo del hecho cierto del desempeño por parte del magistrado ponente de un cargo de naturaleza política dentro de la Consejería de Justicia del Gobierno de la Junta de Andalucía, como secretario general de Justicia en el periodo que va desde el año 2008 al 2014, se debe analizar la trascendencia de ese hecho y su tratamiento en nuestra legislación a estos efectos procesales".

La Fiscalía explica que el "mero hecho del desempeño de un cargo público en la Administración autonómica no es per se causa de abstención y/o recusación" y añade que "nada se contiene" en el escrito de recusación respecto a que exista una "amistad manifiesta del ponente con alguno de los encausados, al margen del hecho cierto de haber sido nombrado y mantenido en el cargo de confianza por dos de ellos".

Sobre la relación de "subordinación" que alegó el PP, la Fiscalía entiende que "no se puede dar por existente por el mero hecho de que el decreto de nombramiento sea firmado por el encausado Manuel Chaves, pues primero lo fue a propuesta de la entonces consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, y además la firma del presidente venía obligada por el rango normativo del decreto".

El Ministerio Público añade que la existencia de subordinación a la que se refiere la ley orgánica del Poder Judicial "requiere una relación cercana y directa que suponga la ejecución de órdenes impartidas de manera cierta entre las dos partes, no constando en el escrito de la parte, la existencia de dicho tipo de subordinación, a través de la ejecución de órdenes o instrucciones concretas, más allá por tanto de la genérica relación de subordinación que tienen todos, absolutamente todos, los funcionarios de la Junta, respecto del presidente del Consejo de Gobierno de la Junta".

Sobre otra de las alegaciones de las acusaciones para recusar a Pedro Izquierdo –el supuesto interés directo o indirecto en el pleito del artículo 219.10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial-, Anticorrupción "no conoce ningún hecho o manifestación del ponente que lleve a considerar sin error alguno que tenga un interés directo o indirecto en el pleito", todo ello partiendo del hecho del desempeño del cargo de secretario general para la Justicia, "dentro de una consejería ajena a las que puedan considerarse implicadas en los hechos contenidos en el escrito de calificación".