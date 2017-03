Juanma Moreno ya tiene gabinete

Las direcciones del PP siempre han sido inabarcables, hubo un tiempo en que tenían tantos vicepresidentes como alcaldes de capitales. Por si uno iba cayendo detrás de otro. No. La ampliación de la cúpula es un modo de contentar a todos y, en el caso andaluz, de integrar a todas las provincias, pero como las capas de una cebolla, el corazón es lo que cuenta. Juanma Moreno, el reelegido líder del PP, ha nombrado para su dirección a seis personas de confianza, leales, trabajadoras y sin las ambiciones de una sucesión. Lo explicó en el congreso: no han podido entrar de todas las provincias. Aunque el organigrama sea tal complejo como el árbol genealógico de las doce tribus de Israel –hay comités, miembros natos y no sé qué no sé cuántos con tal de contentar a todos-, el equipo de a diario lo forman la secretaria general, Dolores López, ex alcaldesa de Valverde, y cinco vicesecretarios.

El primero, que es uno de los triunfadores del congreso, es Antonio Martín, Toni Martín, sevillano, experto en comunicación política y muy trabajador, el tipo al que el PP manda a dar ruedas de prensa todos los domingos. Lleva mucho tiempo formando parte del equipo, pero ahora tiene un cargo nominal, el de Organización, que es el cierto. Toni Martín escribió tras unas vacaciones en Lérida las reflexiones de “un gilipollas”, así se tildó, que se creyó todos los prejuicios sobre los catalanes. Casi sale a hombros por las Ramblas. Le siguen las llamadas ‘patricias’, Patricia del Pozo y Patricia Navarro, sevillana y malagueña. Del Pozo es una de las históricas ya del PP andaluz, es la persona de mayor confianza de Javier Arenas en el aparato del partido del sur. Como la otra, Navarro, son de dedicarle 12 horas al partido. O 16, las qu8e caigan. El almeriense Pablo Venzal y la jiennese Maribel Lozano completan el equipo de vicesecretarios, ése es el núcleo, al que cabe añadir a Carmen Crespo en el Parlamento andaluz como principal portavoz y un nutrido grupo de coordinadores generales. Ahí sí se completan todas las provincias.

Cuando Juanma Moreno leyó el listado de su equipo, se le olvidaron algunos nombres que no estaban apuntados en el papel. Entre ellos, el de su mentor, el malagueño Elías Bendodo, presidente de la Diputación de Málaga y eterno aspirante a suceder al alcalde Francisco de la Torre cuando el paso del tiempo haga una mella en él. Bendodo es el portavoz del PP de Andalucía, y Moreno no lo nombró como tal, no se sabe si por descuido o por si el malagueño nunca ha ejercido en ese puesto. Después, corrigió y lo incluyó, pero en su grupo, el gabinete Moreno, más que amigos o cuotas, están los currantes del jefe.