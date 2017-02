Susana Díaz sobre si presentará su candidatura a la Secretaría general del PSOE: "No saquen más punta al lápiz"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha dicho, preguntada sobre si presentará su candidatura a la secretaría general del PSOE el 4 de marzo: "no saquen más punta al lápiz". Abordada por los periodistas en una visita a Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), donde ha inaugurado un vivero de empresas, Díaz ha declinado hablar del partido y de su posible candidatura.

"No voy hablar del partido, estoy en un acto de gobierno y el día 4 de marzo es el día de celebración del partido del día de Andalucía", ha manifestado.

El PSOE conmemorará el Día de Andalucía -que oficialmente se celebra el 28 de febrero- el próximo sábado 4 de marzo, con un mitin en el que intervendrá Susana Díaz, una celebración que coincide este año con el décimo aniversario de la última reforma del Estatuto de Autonomía.

"No saquen más punta al lápiz, de verdad que no, por favor, estamos en un acto importante para inaugurar un vivero de empresas que va a dar muchas oportunidades, para hablar del partido tenemos muchos días", ha concluido la titular de la Junta.

Felipe González dice que Susana Díaz "parece" que está preparada

El ex presidente del Gobierno Felipe González ha asegurado este martes que Susana Díaz está preparada, al ser preguntado por los periodistas a la salida de un foro sobre pensiones organizado por el diario Cinco Días.

Felipe González no quería opinar sobre los congresos que han tenido lugar este fin de semana en Madrid, donde el PP ha reelegido a Mariano Rajoy como presidente y Pablo Iglesias ha visto refrendado su liderazgo al frente de Podemos.

"¿Cómo reelección? ¿Quién ha reelegido a Rajoy? Yo no me he enterado ¿Lo ha reelegido alguien o él ha reelegido a su partido?", ha preguntado con ironía el ex presidente socialista, quien ha alegado que no había estado el fin de semana en Madrid, sino en México. "No he estado el fin de semana, he estado más preocupado por lo que pasaba en México", ha recalcado.

Y al ser preguntado por Susana Díaz, ha vuelto a tirar de retranca para preguntar si es que la presidenta de la Junta de Andalucía había hecho otro Congreso el fin de semana. Tras este comentario y al ser preguntado si Susana Díaz está preparada, en referencia a su posible salto a la política nacional, Felipe González ha respondido: "Parece que sí". Pero ha evitado realizar más valoraciones al respecto alegando de nuevo que su cabeza está en "preocupaciones" como la de las pensiones.

Sobre este asunto, se ha mostrado "seguro" de que habrá un acuerdo para resolver la sostenibilidad del sistema. "No es que yo crea que hay más o menos voluntad, pero se que no hay más que otra salida que llegar a acuerdos".

Tampoco ha querido opinar sobre las palabras del portavoz de la Gestora del PSOE, Mario Jiménez, quien aseguró que con la reelección de Pablo Iglesias se había acabado la oportunidad de realizar una alianza de izquierdas: "No tengo ni idea, no lo he oído". Pero sí dijo conocer que se había producido la reelección de Pablo Iglesias y volvió a ironizar: "En cuanto he llegado aquí sabía que tocaban todas las campanas de todas las Iglesias y eso, pero no mas".