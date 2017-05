Tres asociaciones judiciales piden a Del Río que defienda a la Sala de Gobierno por las "críticas injustificadas"

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD) y el Foro Judicial Independiente (FJI), han solicitado al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, que “salga al paso de las críticas injustificadas vertidas contra la Sala de Gobierno que preside” por la decisión de crear secciones de Apelación Penal desplazadas en las provincias de Sevilla y Málaga.

En un comunicado conjunto, las tres asociaciones recuerdan que por propia definición legal las Salas de Gobierno de los tribunales superiores de Justicia “tienen atribuido el ejercicio de competencias para organizar el funcionamiento de los juzgados y tribunales bajo su responsabilidad”, al tiempo que destacan que “todos los integrantes de las Salas de Gobierno representan a los jueces y magistrados de su territorio, quienes a su vez eligen en votación directa a la mitad de aquéllos”.A la hora de adoptar sus decisiones, como órgano democrático que es, los acuerdos de la Sala de Gobierno “se forman por mayorías” y los respectivos presidentes “solamente tienen voto de calidad en caso empate”, precisan.

En el ejercicio de tales funciones fue acordada por la Sala de Gobierno del TSJA la constitución de sendas secciones desplazadas en Málaga y Sevilla. “Dicho acuerdo fue adoptado por una amplia mayoría de la Sala de Gobierno para garantizar la mejor prestación del Servicio Público de la Justicia en todo el territorio andaluz”, asegura la nota.Las tres asociaciones concluyen exigiendo “el máximo respeto a la Sala de Gobierno del TSJA que adoptó el acuerdo” porque, prosiguen, “siendo legítimo discrepar de lo acordado, no lo es hacerlo con descalificaciones arbitrarias (se ha llegado a hablar de que “intereses inconfesables” han provocado el acuerdo), menos aun cuando esas críticas provienes de otras instituciones públicas”.El acuerdo fue aprobado en abril pasado 23 votos de los 28 asistentes a la reunión y el presidente del TSJA y de la Sala de Gobierno, Lorenzo del Río, emitió un voto particular, al que se adhirieron tres miembros de la Sala de Gobierno.

En el voto particular, el magistrado Lorenzo del Río defiende que "no concurren circunstancias objetivas" para esa división en el momento actual y "no contribuye a una mejor Administración de Justicia", por lo que a su juicio era "más razonable" constituir una Sección de Apelación en el seno de la propia Sala Civil y Penal del TSJA, en Granada, sin perjuicio de que en el futuro pueda valorarse el desplazamiento de las salas a ambas provincias. Este acuerdo, como todos los de la Sala de Gobierno, se elevará al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La postura del presidente del TSJA fue avalada por el consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, quien mantiene que no concurren "circunstancias objetivas" que fundamenten el desplazamiento de dichas secciones, que en su opinión deben permanecer en la misma sede de Granada.