Cuando lo lógico es ejemplar... y viceversa

La tragedia no entiende de color político. La desgracia es universal y más aún en los primeros momentos en los que lo principal es aunar esfuerzos para mermar efectos. Anteanoche fue así en términos generales, aunque no para todos. La política hizo de las suyas y avivó en más de un tuit y perfil de Facebook mensajes en los que se culpaba directamente al partido contrario de lo que estaba pasando, como si la chispa hubiera prendido por unas siglas. Hubo quien insinuaba que "algo fallaba en la Junta" cuando se solapaban en el tiempo cuatro incendios diferentes. Quien llamaba la atención a la presidenta de Andalucía por no solicitar más medios externos, o quien preguntaba "qué intereses están detrás del fuego y de quemar Doñana".

No faltó el político de turno, sin competencia en la materia, que quiso acercarse al Puesto de Mando Avanzado (donde ayer se unificaban las órdenes y directrices para frenar el desastre) para conocer de primera mano la evolución de las llamas; eso sí, con el previo aviso a la prensa, "por si interesaba". No era el momento. Entonces lo que interesaba era la situación real del fuego, el estado de las personas que habían pasado la noche fuera de sus casas o de sus lugares de descanso tras ser desalojadas en mitad de la noche. Importaban las peticiones que el Plan Infoca realizaba para avanzar en su trabajo y evitar el desorden y ese pánico que se generan, de forma casi inevitable, en estas situaciones que nadie piensa que va a sufrir.

La unidad que mostraron las diferentes administraciones desde primera hora fue digna de elogio en un tiempo en el que lo lógico se convierte en ejemplar. Mejor olvidar las salidas de tono y de lugar de quienes por un instante sólo pensaron en las siglas de un partido e intereses particulares en lugar de en el bien común de toda una provincia, una región y un país.