La Fiscalía pide que se visione el vídeo con la declaración de Javier Guerrero ante Bolaños

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al tribunal que enjuicia el denominado "procedimiento específico" de los ERE que se proceda a visionar el vídeo con la declaración voluntaria que el ex director de Trabajo Javier Guerrero prestó el 21 de octubre de 2015 ante la nueva titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños.

El tribunal ha accedido a la visionado íntegro de esta declaración, que tiene una extensión de una hora y media aproximadamente. Ésta es la única declaración de las cinco que se han mostrado en la vista oral que Javier Guerrero podría ratificar, ya que la prestó de manera voluntaria una vez que María Núñez Bolaños se incorporara a la instrucción de las macrocausas. El visionado comenzará tras un breve receso acordado por el tribunal.

La Audiencia de Sevilla ha iniciado este martes la octava sesión del juicio por el “procedimiento específico” de los ERE con la reanudación de la lectura de la declaración del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero ante la juez Mercedes Alaya, declaraciones de las que hasta ahora el ex alto cargo se ha retractado porque considera que se prestaron en medio de una “tremenda presión mediática y de la Policía” para que declarara.

El secretario del tribunal, Rafael Castro, ha comenzado a dar lectura a la declaración que Guerrero prestó el 9 de marzo de 2012 –por tercer día consecutivo- ante Mercedes Alaya, en la que la juez le preguntó por la expresión que había manifestado el día anterior, cuando Guerrero indicó que estaban "disparándole a él para salvar la honorabilidad de otros".

Alaya le pidió a Guerrero que pusiera nombre y apellidos a esas otras personas, momento en que según consta en esa declaración el ex director de Trabajo se refirió al ex consejero de Empleo José Antonio Viera, porque según Guerrero iba diciendo de él "que es un indeseable", al ex presidente de la Junta Manuel Chaves, que decía "que no me conoce de nada", y a la ex consejera de la Presidencia Mar Moreno,"que me pone a caer de un burro cada vez que puede", sostuvo Guerrero, que explicó entonces que todo esto le "escandaliza".

En esa declaración, Guerrero afirmó que no entiende que estas personas puedan decir que durante los tres gobiernos en los que estuvo como director general de Trabajo no sabían cómo se trabajaba en la Consejería de Empleo y en la dirección general de Trabajo, ya que a su juicio conocían que las mismas se concedían de forma discrecional. "Estoy convencido de que estas personas sabían y tenían que saber cómo se trabajaba", insistió el principal imputado, que también calificó en aquella comparecencia de "desafortunadas" las manifestaciones del presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, que le llamó "chorizo, putero y drogadicto", expresiones por las que dijo que se había querellado.

El secretario: "No soy una máquina"

Tras la lectura de la declaración, los fiscales delegados de Anticorrupción pidieron al tribunal que se diera lectura a las preguntas que en su día hicieron constar en el acta y a las que no respondió Javier Guerrero -acogiéndose a su derecho a no declarar-, quien sólo contestó entonces a la juez. Después de leer algunos folios con numerosas preguntas, el secretario del tribunal, Rafael Castro, se detuvo y le dijo al presidente que no tenía por qué seguir leyendo porque entendía que esas preguntas no eran parte de la declaración en sí misma. "Son preguntas que está haciendo el fiscal, no estoy dando fe de nada", ha dicho el letrado de la Administración de Justicia.

El presidente del tribunal, el magsistrado Juan Antonio Calle Peña, le pidió que siguiera leyendo y tras varios minutos, el secretario volvió a interrumpir la lectura bastante enojado. "Tengo derecho a parar de vez en cuando, a beber un poco de agua, no soy una máquina", por lo que la sesión se interrumpió para buscar a una funcionaria que auxilie al letrado de la administración de Justicia en la lectura de las declaraciones.

El fiscal ha pedido igualmente que se dé lectura al contenido íntegro del acta de la declaración, que incluye además las preguntas que plantearon las demás acusaciones personas y ante las que Guerrero también guardó silencio en su momento. Al término de la lectura de esta parte de la declaración, el ex alto cargo ha dicho que no la ratifica por los mismos motivos que expuso en la sesión de ayer, por las presiones mediáticas y policiales.