Guerrero no ratifica sus primeras declaraciones por la "presión mediática y de la Policía"

Ahora sí que ha arrancado de verdad el juicio de los ERE. El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Javier Guerrero ha anunciado al inicio de la séptima sesión del juicio del denominado “procedimiento específico” de los ERE que se acoge a su derecho constitucional a no declarar, por lo que no responderá a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y de las demás acusaciones populares, aunque sí ha dicho que responderá a las preguntas de su abogado defensor.

Tras el anuncio de Guerrero, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se dé lectura a las declaraciones efectuadas por este ex alto cargo ante la Policía y en la fase de instrucción, y el secretario del tribunal ha comenzado a dar lectura a una de las primeras declaraciones que efectuó el 11 de marzo de 2011 ante la Policía Nacional, que investigó primero el caso hasta que la juez Mercedes Alaya encargó la investigación a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Al término de la lectura de esta declaración, su abogado defensor, Fernando de Pablo, le ha preguntado si ratificaba o no dicha declaración, a lo que Guerrero ha respondido que no porque la misma fue realizada en medio de una "presión tremenda mediática y de la Policía" para que respondiera, al tiempo que ha alegado que en el acta de la comparecencia "no se recoge textualmente" lo que él dijo en la declaración a los agentes.

A continuación, se ha procedido a dar lectura de la declaración prestada, ya ante la Guardia Civil, el día 26 de enero de 2012. En esa declaración, La Guardia Civil preguntó entre otras cuestiones a Guerrero sobre el trasvase de fondos de unas pólizas a otras y los pagos cruzados, que evitaban el control de la Intervención. Esta cuestión, declaró Guerrero, también se puso en conocimiento de sus superiores y se trató en los consejos de dirección. El motivo de recurrir a este método se debía a que el IFA no atendía los pagos y tenía que "ir saliendo del problema de pólizas descubiertas sobre la marcha", para que los trabajadores pudieran cobrar". Según Guerrero, el ex consejero Antonio Fernández le dijo en una ocasión que hiciera lo que tuviera que hacer para solucionarlo."Me dijo que fuera a IDEA y le diera una patada en los cojones al Gerente", declaró a los agentes de la UCO Guerrero.

Al igual que dijo antes, Javier Guerrero no ha ratificado esa declaración ante la Guardia Civil "por los mismos motivos", ha precisado el ex director general de Trabajo.

Javier Guerrero es el primero de los 22 ex altos cargos llamados a declarar, de acuerdo con el orden establecido en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público.

Antes del inicio de esta séptima sesión de la vista oral, las partes han mostrado su protesta por la desestimación de las cuestiones previas en el auto dictado por la Sala el pasado viernes.

El magistrado que preside el tribunal, Juan Antonio Calle Peña, también ha autorizado al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez a abandonar la sala cuando lo estime oportuno, tras haber sufrido un accidente por el que se ha fracturado ambos pies y ha comparecido en una silla de ruedas.