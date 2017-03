Francia remarca que la entrega de armas de ETA debe respetar las leyes

El primer ministro francés, Bernard Cazeneuve, afirmó este lunes que la entrega del arsenal de armas de la banda terrorista ETA debe producirse dentro del respeto de las reglas judiciales. "Si se quiere restituir las armas no hay nada más fácil que esto, hay que entregarlas dentro del respeto de las reglas del Estado de derecho: ir a la Justicia que lleva a cabo las investigaciones y decir 'hemos decidido poner fin a la violencia, entregamos todas las armas", dijo en la emisora France Bleu.

El diario francés Le Monde señaló el pasado 17 de marzo que ETA planea su desarme total en las próximas semanas, un proceso que culminará el próximo 8 de abril y que encomendará a asociaciones civiles. Cazeneuve subrayó que aunque "obviamente ningún Gobierno puede oponerse" a que armas que se han utilizado en actos violentos sean entregadas, debe respetar "las reglas judiciales": "¡Eso se llama Estado de derecho! Y ningún primer ministro puede afirmar otra cosa".

El jefe de Gobierno francés afirmó que el desarme no puede producirse de otra manera "porque la fuerza de la democracia, el respeto de los derechos de la persona, es también el respeto del Estado de derecho en la totalidad de sus principios".

Cazeneuve destacó que esas armas se utilizaron para cometer "acciones violentas en un Estado de derecho", e incidió en que para que la violencia cese ese arsenal debe ser entregado, pero "ante la Justicia".

El pasado sábado, el ministro francés del Interior, Bruno Le Roux, ya había avanzado que Francia no negociará con la banda la entrega, y que "sólo la autoridad judicial está habilitada" para hacerse con el arsenal. Le Roux respondió de esta forma al dirigente del movimiento ecologista y social Bizi! Jean-Noël Etcheverry, Txetx, uno de los denominados "artesanos de la paz", que pidió a las autoridades de Francia y España negociar la entrega de las armas, la mayor parte de ellas escondidas en territorio francés.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, insistió en el mismo mensaje lanzado hace unos días al afirmar ante un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad de Sevilla que "lo que tiene que hacer ETA es disolverse, no sólo entregar las armas" y les trasladó que "aplicando la ley y la legislación vigente, no hay ningún problema".

Por otro lado, el ex ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba advirtió que se trata de una "escenificación" e indicó que si la banda quisiera entregar las armas, "diría dónde están los zulos y se acabó". "Creo que hay una voluntad de ETA de construir una historia distinta del final, de decirnos que es una decisión voluntaria para contribuir a la paz en el País Vasco", afirmó Rubalcaba en Antena 3, donde también dijo que cree que esta vez los terroristas "van en serio" y van a entregar todo lo que tienen, pero no todo lo que hay, porque "hay zulos que no controlan".