La división socialista rebrota por una grabación a Miguel Ángel Heredia

La filtración de una grabación al número dos del PSOE en el Congreso y secretario provincial del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha recrudecido la división entre 'susanistas' y 'sanchistas, que han pedido su "dimisión" por "mentir" y "faltar al respeto", a mes y medio de las primarias.

En la grabación, Heredia se muestra partidario de "disolver al PSC", asegura que tiene que lidiar con un grupo parlamentario "endiablado", llama "hijaputa" a la diputada sanchista Margarita Robles, se explaya contra otros parlamentarios que apoyan a Sánchez, realiza afirmaciones como "nuestro adversario es el PP, pero nuestro enemigo es Podemos" y llama a los presentes a "atacar a la cabeza de Podemos, que se llama Pablo Manuel Iglesias"

Además, asegura que el líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y otros sindicalistas le "avisaron del acuerdo que tenía Pedro Sánchez con Podemos y los independentistas".

El dirigente andaluz, que ha pedido disculpas por sus palabras, se expresó así en una charla que dio en un pueblo de Málaga a simpatizantes de Juventudes Socialistas, el pasado 20 de noviembre, es decir unas semanas después de la dimisión de Sánchez y la abstención del PSOE a la investidura de Rajoy.

Antes de entrar este martes a la reunión de su grupo parlamentario, Heredia ha pedido disculpas ante los medios, aunque ha recordado que esos comentarios se produjeron en una reunión interna del PSOE y en un "ambiente relajado".

"Quiero reiterar mis disculpas a los colectivos y personas que cité", ha afirmado, tras señalar que la conferencia difundida se produjo hace cinco meses, en una situación en el PSOE que no es la misma a la actual.

Según fuentes socialistas, Heredia no ha mencionado el asunto en la reunión del grupo -a la que ha asistido el portavoz de la gestora, Mario Jiménez- y cuando los diputados sanchistas Odón Elorza y Zaida Cantera han intentado que les dieran la palabra para pedirle explicaciones se ha levantado la sesión.

No obstante, Elorza se ha dirigido a él para preguntarle si se "ratificaba" en esas palabras, a lo que el malagueño ha respondido que ya había pedido disculpas ante la prensa, aseguran las fuentes.

Ha sido la asturiana Adriana Lastra, coordinadora de la candidatura a las primarias de Sánchez, la que le ha pedido públicamente que dimita por "mentir", "difamar" y "faltar al respeto" con sus afirmaciones.

"Esas palabras nos avergüenzan y nos sonrojan. Ya está bien. Que dejen de romper este partido", ha denunciado Lastra, que cree que con la grabación a Heredia, "hombre de confianza" de Susana Díaz en el Congreso, queda demostrada la "conspiración" contra Pedro Sánchez para darle el Gobierno "a la derecha".

Para los sanchistas, lo más grave es que Heredia intentara "implicar" en esa operación al secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, que ha asegurado en un comunicado que "jamás" ha telefoneado a Heredia y que ni siquiera recuerda haber cruzado "alguna frase con él", al tiempo que ha lamentado que se le "pretenda utilizar para justificar el acoso y derribo de Pedro Sánchez".

Fuentes de la candidatura de Sánchez sostienen que la grabación demuestra que había una "maquinaria urdida para derrocarle" sobre la "mentira de que había pactado con los independentistas".

Entre las diputadas del no aludidas por Heredia, la ex comandante Zaida Cantera era de las más indignadas y sostenía que "socialistas así deberían dejar su escaño", mientras que Margarita Robles se limitaba a advertir de que el "modelo" que representa Miguel Ángel Heredia, basado en la "mentira" y el "insulto" al que discrepa, "no es un buen modelo para el PSOE".

Con las primarias del 21 de mayo como telón de fondo, asuntos como este amenazan con enfangar la campaña, reconocían esta tarde desde la candidatura de Patxi López. "¡Y cómo tenemos poco fango!", lamentaban los patxistas.