Un centenar de manifestantes de 'Rodea el Congreso' critican el "trato preferente al delincuente Rajoy"

Alrededor de un centenar de manifestantes se han concentrado este miércoles en las inmediaciones de la Audiencia Nacional durante la declaración como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por el caso Gürtel. Durante la concentración han criticado "el trato preferente" recibido por "el delincuente Rajoy", mientras que a ellos se les ha "cercado" como si fuesen "los malos".

El portavoz de la Coordinadora 25S --organizadora de la manifestación y conocida por el Rodea el Congreso de 2012--, Ramón Walsh, ha asegurado que en ningún momento han llegado a ver al presidente Rajoy porque "le dan un trato preferente para acceder" y la Policía Nacional ha situado lejos a los manifestantes. "Parece que a Rajoy le están homenajeando y que nosotros somos los malos. Los malos están ahí dentro declarando por robar", ha aseverado.

"Nos hemos concentrado porque Rajoy está declarando como testigo de la corrupción. Ha ocupado los más altos cargos del partido desde los años 90, era testigo y no ha hecho nada", ha explicado el portavoz de los organizadores de Rodea el Congreso, quien ha exigido la ilegalización del PP porque es un partido con "más de 800 imputados por corrupción" y porque "sus políticas antisociales están afectando negativamente a la vida de las personas".

Asimismo, Walsh ha cargado contra "la impunidad del régimen" y ha garantizado que los acusados por corrupción "nunca devolverán lo robado, nunca pagarán cuentas por las políticas sociales y nunca pagarán cuentas por los suicidios a los que han afectado sus políticas". "La única posibilidad es un cambio de régimen, un proceso constituyente", ha apuntado.

Walsh ha recordado que habrá más movilizaciones, empezando por las de este viernes a las 20 horas en las sedes del PP en Génova (Madrid) y en Valencia, "otra región bastante afectada por la corrupción del PP". Por último, se ha referido a las "dificultades de acceso" a la zona de la manifestación celebrada este miércoles y ha lamentado que no se haya permitido el paso a las cámaras de televisión ni a los fotógrafos.

Durante la protesta, los manifestantes han tachado a Rajoy de "delincuente" y de liderar "una mafia llamada Partido Popular". Un centenar de personas han acudido a la concentración y han sido ubicados a más de cien metros de la Audiencia Nacional, previo paso por "un filtro de seguridad" efectuado por la Policía Nacional.

Entre los cánticos de la manifestación, han destacado los dirigidos contra el presidente "Mariano Corleone", pero también contra otros miembros del Gobierno, como la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. "El presidente es un delincuente", "no es un Gobierno, es una mafia", "¿dónde están? No se ven. Los ladrones del PP" y "Mariano, dimite; el pueblo no te admite" han sido algunos de los más repetidos.