El Sevilla descarta a Quique Sánchez Flores como entrenador de la próxima temporada

Quique Sánchez Flores, al igual que Jesús Navas, está ante sus dos últimos partidos en el Sevilla: el del Athletic Club en San Mamés y el del Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán que cerrará la temporada. En la tarde de este jueves ha habido reunión del consejo de administración del Sevilla, y el principal asunto ha sido la planificación de la próxima temporada empezando por el primer pilar, el entrenador: Quique Sánchez Flores no continuará el año que tiene firmado, según ha podido saber este diario.

Así se lo ha comunicado al resto de consejeros el comité de dirección, formado por los consejeros delegados, o sea, el presidente y los dos vicepresidentes, tras el informe de la dirección deportiva que lleva Víctor Orta. Quique queda descartado y el consejo también ha sabido que entre los candidatos a ocupar el banquillo la próxima temporada está Xavi García Pimienta, actual entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas.

El técnico madrileño ya había dejado claro que él también tenía mucho que decir y no estaba por la labor de continuar si no veía un consenso o un apoyo manifiesto por parte de la cúpula sevillista. Y estos no han existido, al contrario, en sus declaraciones sobre los refuerzos de invierno dejó en evidencia que no iba de la mano de la dirección deportiva: Hannibal y Véliz apenas participan y Agoumé lo ha hecho cuando se han acumulado las bajas en el centro del campo.

Quique firmó un contrato hasta 2025 el pasado 18 de diciembre. Es decir, por lo que quedaba de temporada más otra más. Pero las cláusulas de rescisión de dicho contrato eran muy poco lesivas y muy flexibles para ambas partes. Así, si el Sevilla no queda por encima del décimo puesto, será muy poco gravosa para el club la indemnización que tendrá que pagar.

El técnico sevillista hablará ante la prensa este viernes, en su comparecencia habitual antes de los partidos. El Sevilla no se juega nada ya después de las dos derrotas en Villarreal y frente al Cádiz, dos partidos que confirman que, con 41 puntos, ya no podrá superar la peor puntuación liguera de este siglo, los 49 puntos de la temporada pasada.

Esto último y las desavenencias con Víctor Orta sobre los conceptos futbolísticos, el uso de los refuerzos y la gestión de una plantilla que se le ha vuelto a caer una vez cumplido el objetivo de la permanencia han impelido a que el club vaya al mercado a buscar otro entrenador para iniciar un nuevo proyecto que será, necesariamente, a coste muy bajo en inversión de plantilla.