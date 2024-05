El mensaje de Monchi sobre Jesús Navas: "Dejadle la puerta abierta"

Entre las muchas reacciones de personalidades del mundo del fútbol y del Sevilla en particular por el adiós de Jesús Navas, destaca especialmente la de Monchi. El actual presidente de operaciones del Aston Villa, que esta misma semana celebraba la clasificación de su equipo en la Premier League para la Champions, también ha tenido palabras exaltando el valor de una leyenda como Jesús Navas.

Monchi ha estado presente en la trayectoria de Jesús Navas desde sus inicios al principio del siglo XXI de la mano de Joaquín Caparrós en 2003 con José María del Nido de presidente, salvo esta última temporada y las dos en las que estuvo en la Roma, entre 2017, justo cuando regresó el palaciego al Sevilla del Manchester City, y 2019, en el que volvió el isleño a Nervión. Y ha contemplado todos sus títulos en el Sevilla: ocho entre cuatro UEFA Europa Leagues, dos Copas del Rey, una Supercopa de España y otra Supercopa de Europa.

Sus palabras, por tanto, tienen un peso especial y abundan en que se trata de un futbolista sin igual: "Fuiste, eres y serás leyenda de este club, Jesús Navas", comienza Monchi, que también pide que el Sevilla le deje la puerta abierta para que "cuando quiera volver a su casa pueda hacerlo como lo que es, historia del Sevilla Fútbol Club".

Fuiste, eres y serás leyenda de este club, @JNavas .Por favor, dejadle la puerta abierta para que cuando quiera volver a su casa pueda hacerlo como lo que es, HISTORIA del SFC.Gracias, Jesús. pic.twitter.com/Z7uAdTtHNc — Monchi (@leonsfdo) May 16, 2024

"Gracias, Jesús", remata el ex director deportivo más legendario en la historia del club de Nervión. Monchi quizá no ha leído el último párrafo del comunicado oficial del Sevilla en el que anuncia que JesúsNavas ha trasladado al club que no seguirá la temporada próxima y que se despide en estos dos partidos que restan.

En concreto, remata así el comunicado oficial publicado en la web y las redes sociales por el Sevilla: "Asimismo, el Sevilla FC abre las puertas a Jesús Navas de cara al futuro en lo que respecta a una posible vuelta a su casa para iniciar una nueva etapa desempeñando otra faceta profesional".

Así pues, el deseo de Monchi ya ha sido prometido por el club en su anuncio oficial. Y ya se sabe que lo prometido es deuda. Jesús Navas, como no podía ser de otro modo, siempre tendrá las puertas abiertas para regresar al club que siempre amó y que llevó a sus más altas cotas históricas con un desempeño sin igual en la historia del Sevilla.