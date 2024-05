El Sevilla comunica de forma oficial el adiós de Jesús Navas

No hay vuelta atrás. No es un calentón de Jesús Navas por no haber recibido a mes y medio de que cumpla su contrato con el Sevilla una oferta en firme para su renovación. El futbolista más legendario de la historia del club de Nervión no seguirá en el equipo de sus amores. Las distintas llamadas para un retiro dorado lo han convencido ante la situación en la que se encuentra ahora mismo la entidad.

El club anuncia su marcha "siendo el futbolista con más partidos y más títulos, ocho, de la entidad blanquirroja". De "mayor leyenda de la historia del Sevilla" lo califica el club en la nota oficial en la que comunica este inesperado y sorprendente hecho. Ahora se comprenden las lágrimas de rabia que tuvo cuando fue cambiado al final del Sevilla-Cádiz.

El futbolista será despedido con todos los honores. No podía ser de otro modo para un jugador que ha labrado su historia en el Sevilla a base de récords. Sobre un hito detrás de otro y como el futbolista que siempre dio la cara y que aún tendrá por delante dos partidos ante dos colosos del fútbol español para brindar al mundo sus últimos esfuerzos con la camiseta que tanto amó y defendió: el Athletic en San Mamés y el Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Si juega ambos se irá habiendo lucido el escudo del Sevilla en 690 ocasiones. Un número casi redondo. Un récord inigualable. Y con ocho títulos en su bagaje: cuatro UEFA Europa Leagues, dos Copas del Rey, una Supercopa de España y una Supercopa de Europa. Además del Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012 con la selección española, además de la Liga de Naciones 2023.

El comunicado del Sevilla

Jesús Navas se marchará del Sevilla FC al finalizar esta campaña 23/24. Así se lo ha comunicado el capitán sevillista al club y a todos sus compañeros y cuerpo técnico en el entrenamiento de esta mañana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Navas, quien alcanzaba recientemente las 600 titularidades como blanquirrojo, ha disputado hasta la fecha 688 partidos en el Sevilla FC; de los cuales han sido cinco centenares (500) en la competición doméstica, 47 en Liga de Campeones, 65 en UEFA Europa League, 67 en Copa del Rey, 5 en Supercopa de España y 4 en Supercopa de Europa, en los que ha conseguido en total 39 goles y 119 asistencias.

Jesús Navas se marchará del Sevilla FC con un palmarés envidiable, con un total de ocho títulos; cuatro de la UEFA Europa League, dos de la Copa del Rey, uno de la Supercopa de Europa y otro de la Supercopa de España. Jesús Navas, leyenda máxima y en mayúsculas del Sevilla FC, se va del club de su vida, disputando 17 temporadas, en dos etapas, interrumpidas por su paso por el Manchester City entre 2013 y 2017. Dice adiós, en concreto, 21 años después de su debut en aquel noviembre de 2003 en Montjuic, ante el RCD Espanyol, sustituyendo a Paco Gallardo con el dorsal 31 a la espalda.

Se marcha el hombre de todos los récords en el Sevilla FC

Navas es el hombre de todos los récords en la entidad nervionense. Jugador con más títulos, jugador con más partidos, jugador con más internacionalidades y títulos con la selección española, 51 partidos y tres campeonatos -Mundial, Eurocopa y Nations League-, único jugador europeo en ganar Mundial, Eurocopa y Nations League y jugador más longevo en lucir la elástica nacional.

El Sevilla FC desea a Jesús Navas la mayor de las suertes en su nuevo reto profesional, así como agradece la entrega, profesionalidad y honestidad con la que ha defendido la camiseta nervionense, de la que se ha convertido en su mayor emblema. La entidad de Nervión despedirá a su gran capitán con todos los honores el domingo 26 de mayo en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante los abonados, socios rojos y blancos, del Sevilla FC a las 20.00h, siempre y cuando el partido que el conjunto de Nervión tiene que disputar contra el FC Barcelona se juegue el sábado 25 como actualmente está previsto. En el caso de que el encuentro cambiara de fecha, la despedida sería ese sábado 25, también a las 20.00h.

Asimismo, el Sevilla FC abre las puertas a Jesús Navas de cara al futuro en lo que respecta a una posible vuelta a su casa para iniciar una nueva etapa desempeñando otra faceta profesional.