Jesús Navas se despide públicamente del Sevilla: "Ha sido una decisión muy difícil"

Durante la mañana del jueves se ha confirmado una noticia que ya se podía intuir tras su salida del Ramón Sánchez-Pizjuán en el Sevilla-Cádiz: Jesús Navas se marcha del club nervionense. Con una cadena eterna de récords y momentos únicos, el Duende de Los Palacios se despide del equipo de su vida.

La mayor leyenda que ha tenido el Sevilla, ahora, ha comunicado su adiós de forma pública, a través de las redes sociales de la entidad hispalense. Mediante un vídeo, en el que se le ve visiblemente emocionado y que se ha grabado durante la mañana del jueves, el eterno capitán de Nervión se ha despedido de toda la afición.

"Hola, sevillistas. Hoy he transmitido al club y a los compañeros la decisión de marcharme del Sevilla. Ha sido una decisión muy difícil y quería daros las gracias a todos. Al Sevilla, a la afición, por el cariño que siempre me ha mostrado. Dar las gracias en todo momento. He vivido los mejores momentos de mi vida aquí en el Sevilla. Todos los títulos que hemos conseguido. Quiero daros las gracias a todos de corazón. Nos vemos pronto en el Ramón Sánchez-Pizjuán".

Jesús Navas y la decisión de marcharse

El capitán del Sevilla FC, Jesús Navas, ha decidido abandonar el club de su vida tras haber recibido varias ofertas del fútbol exótico. Después de haber disputado 500 partidos en LaLiga durante toda su carrera, el sábado 25 ante el FC Barcelona el palaciego pondrá fin a su segunda etapa en el club de Nervión después de su paso por el Manchester City.

La leyenda del Sevilla FC, que tiene incluso un estadio con su propio nombre, ha disputado 688 partidos en el el club de Nervión. A sus 500 partidos en LaLiga hay que sumar 47 en la Champions League, 65 en UEFA Europa League, 67 en Copa del Rey, 5 en Supercopa de España y 4 en Supercopa de Europa, en los que ha conseguido en total 39 goles y 119 asistencias.