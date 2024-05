Las reacciones a la marcha de Jesús Navas del Sevilla: desde Caparrós hasta Del Nido

El mundo del fútbol se ha paralizado. Una leyenda viva, Jesús Navas, ha comunicado de forma oficial su adiós del Sevilla Fútbol Club, el equipo de su vida y del cual es la mayor leyenda en toda su historia. El palaciego, con los ojos llorosos, ha transmitido su decisión a toda la afición nervionense, la cual se ha volcado con su capitán, como no podía ser de otra forma.

Además de los cientos de miles de mensajes que se han agolpado desde que la noticia saltó durante la mañana del jueves, han destacado algunos de sus propios compañeros, de organizaciones oficiales o del entrenador que lo hizo debutar: Joaquín Caparrós. Nadie quiere perderse la oportunidad de recordar a la mayor leyenda de la entidad hispalense, ni José María del Nido Benavente, quien ha aprovechado para atizar a la actual directiva.

De Caparrós hasta Óliver Torres

Uno de los primeros en mandar un mensaje a través de sus redes sociales ha sido Joaquín Caparrós. El entrenador utrerano hizo debutar a Jesús Navas con apenas 18 años, en 2003, durante un partido en Montjuic frente al RCD Espanyol. Este mismo día recordó con una sonrisa en la boca el día en el que se convirtió en el II Banquillo de Oro de la entidad hispalense. En su cuenta oficial de X ha asegurado que el palaciego es "la mayor leyenda del Sevilla" y que "te mereces una despedida con honores".

Ayer la mayor leyenda del @SevillaFC cumplió 500 partidos en @LaLiga . 500 partidos de entrega , lucha , sacrificio, ejemplo y sobre todo mucha clase . El mejor estandarte de nuestra cantera. Te mereces una despedidas con honores. pic.twitter.com/oILfOjNuAa — Joaquín Caparrós (@JoaquinCaparros) May 16, 2024

Algunos de sus compañeros actuales han aprovechado para despedirse de su capitán. Óliver Torres ha publicado un vídeo junto a Jesús Navas durante la celebración de la Europa League en el césped de Budapest, acompañado de un mensaje: "Gracias por estos cinco años. Eres ejemplo". También ha publicado una foto en su Instagram Isaac Romero: "¡Muchas gracias, capitán!"

Gracias por estos 5 años ❤️Eres ejemplo. https://t.co/JzBhvRW08H pic.twitter.com/N3WTcFzii6 — Óliver Torres Muñoz (@olitorres10) May 16, 2024

Juanlu Sánchez, su compañero de posición, ha emitido unas emotivas palabras hacia Jesús Navas a través de su cuenta oficial de Instagram, las cuales definen a la perfección el tipo de persona que es el capitán nervionense: "Siempre te he considerado un referente y un ídolo. El poder haber aprendido de ti ha sido una experiencia maravillosa. Gracias por tu trato siempre, te deseo lo mejor".

La crítica de Del Nido Benavente

Otro de los mensajes con más interacciones en redes sociales ha sido el de José María del Nido Benavente, actual máximo accionista del Sevilla. El expresidente nervionense, a través de su cuenta oficial de X, se ha despedido de Jesús Navas... incluyendo un dardo a la actual directiva, la cual preside su hijo. En un extenso comunicado, atiza a Del Nido Carrasco y elogia a una leyenda hispalense, acordándose de otros jugadores exitosos.

Su comunicado completo: "Dice el Club a través de sus 'medios oficiosos' que el protocolo para los reconocimientos de los actuales okupas es por partidos globales y no por competiciones. Sin embargo, a Ernesto Valverde le dieron el premio 'escondidos' en el túnel de vestuarios por sus 500 partidos en liga. La mentira tiene las patas muy cortas y ellos, además de mentirosos, son cobardes. Jesús Navas debió ser homenajeado ayer y no salir llorando y a solas del campo. Esto no son formas de reconocer a nuestras leyendas y de poner en valor nuestro patrimonio sevillista. Quique Sánchez Flores tuvo que cambiarlo para que la afición le diera su merecido reconocimiento. Según se informa en diversos medios, ni siquiera han tenido tiempo de hacerle una propuesta para su continuidad. Hablamos del jugador con más partidos en la historia de nuestro Club y así lo tratan. Monchi, Rakitic, Fernando... ahora Navas. Seguramente pronto alguno más. No respetan a ninguno. Viven por y para seguir cobrando su sueldo de sultán".