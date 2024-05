Quique Flores: "El Sevilla sin mí es mucho Sevilla; y yo tengo mi carrera"

Quique Sánchez Flores, entrenador del Sevilla, sigue desmarcándose -y lo hace cada vez más- de los planes de futuro que tienen en el Sánchez-Pizjuán. Por sus respuestas, se muestra poco interesado y totalmente al margen de lo que tienen entre manos los gestores, aunque también deja algún aviso, como no valoren el rendimiento del equipo en los partidos que restan, cuando el Sevilla no se juega nada en la clasificación.

"Las opiniones pueden cambiar mucho, igual se nos juzga por tres partidos en condiciones diferentes, a lo mejor, no sé, no sé como se piensa desde el club. Es importante que cada uno marque una hoja de ruta, si es coincidente, bien, pero sin mí, el Sevilla es mucho Sevilla, y yo también tengo mi carrera", ha advertido el entrenador madrileño en la previa del partido ante el Cádiz este miércoles en Nervión.

Al técnico se le preguntó su opinión sobre las reuniones que se supone que están teniendo las personas encargadas de planificar la próxima temporada. "Yo no participo, pero es el tiempo de este tipo de reuniones", dijo admitiendo que no ha hablado nada con Víctor Orta acerca de la planificación. "Cuando eso ocurre, yo no participo. Pero es periodo de eso, es tiempo de esas reuniones. Entran y salen, pero no ahora, son cosas que suceden desde hace dos meses. Lo he dicho siempre, que las plantillas duran dos años, cambian constantemente. Siempre tienes que tener gente que haga pegamento, porque eso es lo que quiere la gente", añadió.

Pide que la concentración se mantenga

Quique es consciente de que al futbolista le cuesta mantener la tensión cuando no hay objetivos en juego. Por eso, aclara que él trata de mantener esa concentración, pero que es el futbolista el que decide. Así, cree que con objetivos individuales puede subirse el nivel de atención. "Seamos capaces de competir ante un equipo que lo hace al 200%. Tenemos que tener ese tipo de retos. Si En-Nesyri está a cinco goles del pichichi, vamos a alimentarlo, vamos a intentar que Navas o Lukébakio vayan a la Eurocopa, Ocampos y Acuña a la Copa América... hay retos que el grupo debe ayudar, siempre hay algo por hacer", añadía.

También fue preguntado por Sergio Ramos y Jesús Navas. "Este año Ramos y Navas han sido fundamentales. Puestos a valorar a los dos, siendo muy diferentes, creo que son jugadores imprescindibles. Este Sevilla es multirracial, multicultural, multiversátil en su forma de entender el juego, necesitamos gente que unifique, que haga pegamento, estos lo hacen", añadía.

Y restaba importancia a la presencia de rumores y reuniones con representantes. "Es normal que en estos tiempos entren y salgan agentes. Esas reuniones no son cosas de ahora, sino de hace dos meses. Lo he dicho siempre, que las plantillas duran dos años, cambian constantemente. Siempre tienes que tener gente que haga pegamento, porque eso es lo que quiere la gente".