El Turco fue tiroteado con un arma de guerra en una finca de Los Palacios

Daniel R. H., Dani el Turco, fue tiroteado la madrugada del pasado miércoles en una finca del Trobal, una pedanía perteneciente a Los Palacios. Recibió varios impactos de un arma de guerra, posiblemente un subfusil AK-47 o Kalashnikov, con el que se le disparó una ráfaga. El cadáver presentaba seis lesiones por arma de fuego, según indicaron fuentes del caso. Una de las teorías que manejan los investigadores es que pudo tratarse de un vuelco o robo de droga, concretamente de una gran cantidad de marihuana, que salió mal.

La Guardia Civil recibió una llamada de un vecino alertando de un tiroteo en el Trobal sobre las cinco de la mañana del miércoles. El lugar en el que se produjo el enfrentamiento armado es una finca situada a la entrada a del pueblo, a la espalda de una gasolinera. Los vecinos escucharon a alguien decir "al hospital, vamos al hospital". Aproximadamente media hora después, dos encapuchados arrojaron el cuerpo de Dani el Turco desde un coche en marcha en la puerta de la clínica Viamed Santa Ángela de la Cruz. Llevaban prendas de la Guardia Civil, lo que avala la teoría del vuelco. A pesar de ello, no se descartan otras hipótesis como las del ajuste de cuentas.

Aunque en un primer momento fue la Policía Nacional la que se hizo cargo de la investigación al aparecer el cadáver en Sevilla capital, la Guardia Civil ya tenía abierta una investigación por el tiroteo en el Trobal, que es demarcación del instituto armado. De ahí que las pesquisas las dirija la Guardia Civil, aunque con la colaboración de la Policía Nacional. Al ser un asunto relacionado con el narcotráfico, lo está llevando el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de Sevilla. No ha trascendido si se han practicado ya detenciones relacionadas con este asunto.

La víctima es un conocido narcotraficante de Sevilla, vecino del barrio de las Tres Mil Viviendas y relacionado desde muy joven con el tráfico de heroína. Fue detenido en el año 2008 en el marco de la operación California, en la que se intervinieron 7,5 kilos de esta sustancia. Luego ha tenido más detenciones por robos y se le ha vinculado con los vuelcos o sustracciones de droga. En 2020 fue arrestado en El Cuervo con chalecos antibalas del Ejército y reflectantes de la Guardia Civil en el coche. Las personas que se dedican a este tipo de robos llevan estas prendas para simular registros u operaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

La Guardia Civil inspeccionó el lugar del tiroteo y recogió vestigios de varias armas. El Trobal es una pedanía situada al sur de Los Palacios. Está ubicada en una zona caliente del narcotráfico, por su cercanía al río Guadalquivir, que se ha convertido en una de las principales vías de entrada de la droga por la presión policial en el Campo de Gibraltar. Existen dos pedanías cercanas, que son Maribáñez y Los Chapatales.

La asociación de vecinos de está ultima envió el pasado mes de febrero una carta a este periódico, en la que denunciaba el aumento del tráfico de drogas en el pueblo. La persona que firmaba explicaba su "enfado e impotencia" al ver cómo "las autoridades y los guardias civiles" no hacían nada por frenar este incremento. "Nuestro pueblo es pequeño y todos nos conocemos, sabemos quién trabaja y quién se dedica a la droga", decía el firmante, que describía los "cochazos de muchos miles de euros" en la puerta del bar y en manos de "chavales que no tienen trabajo". "Es difícil explicar a nuestros hijos que al final acabarán en la cárcel, lo que están viendo es que la ropa que se ponen es cara y que los coches son de lujo y no les pasa nada".

La carta explicaba que la situación en Maribáñez y el Trobal era exactamente la misma. "Hay tanta gente metida que rara es la familia que no está cogida por estos sinvergüenzas. Nuestro miedo es que nuestros hijos terminen metidos en ese mundo fácil, porque además no se esconden y dicen que ganan dinero con la droga. Sabemos todos que hay quien cultiva droga y otros que la transportan, y otros que la guardan en sus casas a cambio de dinero. Si lo sabemos todos, ¿por qué no se hace nada'".