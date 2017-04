Victorino: "No ha sido ideal pero nadie se ha aburrido"

El ganadero Victorino Martín se mostró satisfecho con la corrida que trajo a Sevilla y aseguró que "ha sido una corrida encastada y variada en la que ha habido de todo y con tres hombres dispuestos".

Martín incidió en que "no es ideal, no es perfecta, pero nadie se ha movido de su localidad. A mí personalmente me gustan las corridas así, que sean encastadas y bravas con los caballos. Que sean exigentes. Doy la enhorabuena a los toreros porque ha sido una corrida en la que siempre ha habido emoción en la plaza. La gente no se ha aburrido y se quedarán cosas en el recuerdo de estas tres horas de toros".