Mucho ruido y poca sombra resume la visión medioambiental que se saca de la Feria de Abril tras analizar la calle del infierno, el viario taurino que compone el mapa del recinto y el interior de las casetas tras un paseo junto a Enrique Figueroa -catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla- antes de que se enciendan las freidoras y empiecen a servirse los primeros catavinos con manzanilla.

En la calle del infierno nos encontramos con que el principal problema medioambiental es el fuerte ruido, atenuado en los últimos años gracias al hilo musical que evita la pugna de canciones. "Contra el ruido no queda otra que aguantarse. Forma parte de la idiosincrasia", afirma entre risas el catedrático. La falta de árboles eleva la temperatura del pavimento al no existir sombras. "En algunas horas del día la calle del infierno hace gala a su nombre". Propone un estudio para valorar si es compatible que en los metros cuadrados destinados para atracciones se plante arbolado o se instalen pérgolas desmontables con la intención de aumentar la humedad y bajar algunos grados el mercurio.

Hay que lograr que la Feria sea más confortable para todos sin tocar su esencia"

Entramos en Juan Belmonte. "Hay muchos árboles que han sido podados sin necesidad. Eso hace que perdamos sombra para rebajar el calor". Expone una experiencia piloto que consistiría en colocar lonas encima de los farolillos para rebajar la temperatura. "Hay que lograr que la Feria sea más confortable para todos sin tocar su esencia".

Para mejorar el ruido en el interior de la caseta, en la suya (Juan Belmonte 63) no hay música entre los intermedios entre un grupo y otro. "Y hasta hace poco no se usaba ni micrófono", recuerda Figueroa. La ventilación cruzada permite rebajar la temperatura junto a los ventiladores, los socios procuran no usar el aire acondicionado. Para mejorar el consumo eléctrico recomienda estar a la última en los cambios tecnológicos sin tocar la estética. Una última y esencial. La Feria necesita fuentes en algunos puntos.